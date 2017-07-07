Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе

ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"Новости агентства 7 июля, 16:09
Брюстер: Поветкин может боксировать за чемпионские титулы после допинг-скандалаСпорт 7 июля, 15:55
Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛСпорт 7 июля, 15:48
В Екатеринбурге полицейские спасли лисенка, застрявшего между гаражамиНовости Урала 7 июля, 15:36
Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налоговСпорт 7 июля, 15:27
Причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала" стало попадание птицы в двигательСпорт 7 июля, 15:22
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 15:10
Мертезакер станет тренером академии "Арсенала" по окончании сезона-2017/18Спорт 7 июля, 15:07
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в ГамбургеПолитика 7 июля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в пятницу вопреки возражениям делегации РФ сохранил в своей резолюции утверждения о "российских гибридных силах", якобы присутствующих на Донбассе.
"ПА ОБСЕ осуждает многочисленные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наряду со случаями умышленного уничтожения имущества ОБСЕ в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил, и настоятельно призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ в целях предотвращения дальнейшей эскалации напряжения", - говорится в соответствующем пункте резолюции, подготовленной докладчиком комитета, представителем Швеции Маргаретой Седерфельт.
"В докладе мониторинговой миссии нет никаких упоминаний о так называемых российских гибридных силах, это лживый штамп украинской пропаганды", - подчеркнул в своем выступлении глава делегации РФ в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Обстрелы, запугивания и другие трудности, с которыми сталкиваются наблюдатели ОБСЕ, и которые, безусловно, недопустимы, происходят по обе стороны разграничения во внутриукраинском конфликте", - напомнил он.
"Мы предлагаем потребовать от обеих сторон внутриукраинского конфликта неукоснительного соблюдения мандата и обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ", - пояснил Толстой, отметив, что это отвечает целям и задачам ПА ОБСЕ. "Несбалансированный в отношении России пункт, предложенный госпожой Седерфельт, только затруднит дальнейшую работу миссии в зоне конфликта на Украине, к которому РФ отношения не имеет", - предупредил глава делегации РФ.
Тем не менее поправка, предложенная Толстым, не получила необходимого числа голосов для принятия участниками заседания комитета.