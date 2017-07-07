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Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе

Международная панорама
7 июля, 15:46 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, июля. /ТАСС

Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой назвал упоминания о "гибридных силах" лживым штампом украинской пропаганды

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МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в пятницу вопреки возражениям делегации РФ сохранил в своей резолюции утверждения о "российских гибридных силах", якобы присутствующих на Донбассе.

"ПА ОБСЕ осуждает многочисленные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наряду со случаями умышленного уничтожения имущества ОБСЕ в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил, и настоятельно призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ в целях предотвращения дальнейшей эскалации напряжения", - говорится в соответствующем пункте резолюции, подготовленной докладчиком комитета, представителем Швеции Маргаретой Седерфельт.

"В докладе мониторинговой миссии нет никаких упоминаний о так называемых российских гибридных силах, это лживый штамп украинской пропаганды", - подчеркнул в своем выступлении глава делегации РФ в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Обстрелы, запугивания и другие трудности, с которыми сталкиваются наблюдатели ОБСЕ, и которые, безусловно, недопустимы, происходят по обе стороны разграничения во внутриукраинском конфликте", - напомнил он.

"Мы предлагаем потребовать от обеих сторон внутриукраинского конфликта неукоснительного соблюдения мандата и обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ", - пояснил Толстой, отметив, что это отвечает целям и задачам ПА ОБСЕ. "Несбалансированный в отношении России пункт, предложенный госпожой Седерфельт, только затруднит дальнейшую работу миссии в зоне конфликта на Украине, к которому РФ отношения не имеет", - предупредил глава делегации РФ.

Тем не менее поправка, предложенная Толстым, не получила необходимого числа голосов для принятия участниками заседания комитета.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович
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Кризис на Украине
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