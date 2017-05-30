Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"

"Это политические игры": в американской глубинке не верят новостям о России и ТрампеМеждународная панорама 30 мая, 17:00
Глава федерации: состав сборной России по фехтованию к ОИ-2020 обновится на 70%Спорт 30 мая, 16:51
Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеруСпорт 30 мая, 16:48
Академик РАН: переход к новому ледниковому периоду стал причиной неустойчивой погодыНаука 30 мая, 16:45
Власти Москвы намерены открыть шоу-румы будущих квартир по программе реновацииОбщество 30 мая, 16:37
Путин на ПМЭФ встретится с представителями ряда государств и бизнесменамиЭкономика и бизнес 30 мая, 16:34
Фазель: НХЛ сделает все, чтобы ни один хоккеист лиги не сыграл в Олимпиаде-2018Спорт 30 мая, 16:31
Академик Асеев считает высокой вероятность срыва выборов президента РАН в сентябреНаука 30 мая, 16:27
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.Общество 30 мая, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook.
По ее словам, дело возбуждено прокуратурой Автономной Республики Крым (структурное подразделение, сохраненное в рамках Генеральной прокуратуры Украины - прим. ТАСС) "по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления Крыма "гибридной войны" против Украины".
В свою очередь в пресс-службе СБУ заявили, что дело основано на "информации, которую собрала Служба безопасности Украины о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики".
По утверждению СБУ, во время досудебного следствия особое внимание будет уделено "фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет ненависти к народам Украины".
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.
18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.