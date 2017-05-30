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Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"

Международная панорама
30 мая, 16:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

В СБУ сообщили, что дело основано на информации, собранной "о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма"

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© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook.

По ее словам, дело возбуждено прокуратурой Автономной Республики Крым (структурное подразделение, сохраненное в рамках Генеральной прокуратуры Украины - прим. ТАСС) "по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления Крыма "гибридной войны" против Украины".

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В свою очередь в пресс-службе СБУ заявили, что дело основано на "информации, которую собрала Служба безопасности Украины о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики".

По утверждению СБУ, во время досудебного следствия особое внимание будет уделено "фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет ненависти к народам Украины".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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