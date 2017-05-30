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Украинский омбудсмен: запрет Киевом соцсетей является вмешательством в частную жизнь

Международная панорама
30 мая, 11:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

Валерия Лутковская подчеркнула, что "государство должно учить граждан критически мыслить, а не запрещать соцсети"

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских интернет-ресурсов является вмешательством государства в право на неприкосновенность частной жизни. Так считает уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Это вмешательство государства в право на приватность. У многих на персональных страничках хранились личные фотографии, какие-то для него важные вещи. Сейчас это осталось неподконтрольно человеку", - сказала она изданию Realist.

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Лутковская также подчеркнула, что "государство должно учить граждан критически мыслить, а не запрещать соцсети".

18 мая на Украине указом президента Петра Порошенко были запрещены российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Mail.Ru", "Яндекс", "Яндекс.Украина". Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей. Также был продлен запрет на доступ к ресурсам компаний - разработчиков антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

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