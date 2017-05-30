Украинский омбудсмен: запрет Киевом соцсетей является вмешательством в частную жизнь

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершенаСпорт 30 мая, 12:27
Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"Социальная ответственность 30 мая, 12:24
Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020Спорт 30 мая, 12:18
Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июняСпорт 30 мая, 12:03
Ученые придумали эффективный способ переработки биомассыСоциальная ответственность 30 мая, 11:59
Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяцаНовости Урала 30 мая, 11:50
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июняКосмос 30 мая, 11:39
Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реваншаСпорт 30 мая, 11:35
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вестиМеждународная панорама 30 мая, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских интернет-ресурсов является вмешательством государства в право на неприкосновенность частной жизни. Так считает уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.
"Это вмешательство государства в право на приватность. У многих на персональных страничках хранились личные фотографии, какие-то для него важные вещи. Сейчас это осталось неподконтрольно человеку", - сказала она изданию Realist.
Лутковская также подчеркнула, что "государство должно учить граждан критически мыслить, а не запрещать соцсети".
18 мая на Украине указом президента Петра Порошенко были запрещены российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Mail.Ru", "Яндекс", "Яндекс.Украина". Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей. Также был продлен запрет на доступ к ресурсам компаний - разработчиков антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и DrWeb.