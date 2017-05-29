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СБУ обвинила менеджмент "Яндекса" в передаче личных данных украинцев в РФ

Международная панорама
29 мая, 17:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, мая. /ТАСС

Служба безопасности Украины считает, что в Россию передавалась информация об образе жизни, месте жительства, работе, источниках и размерах доходов сотрудников правоохранительных органов и чиновников

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© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обыски в киевском и одесском офисах "Яндекса" связаны с тем, что менеджмент компании якобы отправлял в Россию персональные данные украинских граждан. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, место жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях", - утверждают в СБУ.

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В частности, как заявляют в службе безопасности, информация собиралась о сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках. "Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы", - уточнили в пресс-службе.

Ранее СБУ подтвердила, что проводит обыски в киевском и одесском офисах российской компании "Яндекс" в рамках уголовного дела по статье о государственной измене. Виновным по этой статье грозит лишение свободы сроком на 12 - 15 лет с конфискацией имущества.

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

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