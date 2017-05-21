Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей

Главный тренер ЦСКА Итудис отметил игру Антонова и Кулагина в матче Евролиги с "Реалом"Спорт 21 мая, 20:51
Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что определится со своим будущим в течение 20 днейСпорт 21 мая, 20:47
ФХР обсудит итоги чемпионата мира в течение двух недельСпорт 21 мая, 20:46
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в ПетербургеПроисшествия 21 мая, 20:44
ФХР: вопрос об отставке Знарка с поста главного тренера сборной России по хоккею не стоитСпорт 21 мая, 20:42
Хоккеист Гавриков выбыл из строя на шесть недельСпорт 21 мая, 20:40
Хряпа надеется, что "Финал четырех" Евролиги-2016/17 не будет последним в его карьереСпорт 21 мая, 20:38
Илюмжинов: FIDE высоко оценивает уровень Гран-при в МосквеСпорт 21 мая, 20:37
Американский боксер Шэннон Бриггс провалил допинг-тестСпорт 21 мая, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Разъяснение президента Украины Петра Порошенко, которое он дал относительно указа о запрете российских сайтов, стало очередным поводом для возмущения среди украинских политологов и пользователей соцсетей.
Глава государства высказался в том духе, что украинцы никуда не денутся, проживут и без сетевых ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс". При этом он использовал оборот "мой народ", что особенно задело пользователей.
"Сказал не будет соцсетей - значит не будет. Сказал на пенсию в 65 лет - значит в 65 лет. Сказал тарифы в 10 раз поднять - значит побежали все платить. Холопы способны прожить без всего, что барин скажет", - написал, в частности, в Facebook политолог, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук.
Другие пользователи восприняли слова Порошенко как претензии на царствование и посоветовали получить титул гетмана. "А передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что выражение "мой народ" имеет четкие монархические коннотации в устах главы государства", - высказался о ситуации украинский журналист Леонид Швец.
Несколько пользователей напомнили, что привычку также обращаться к народу имел и экс-президент Виктор Ющенко. "Где сейчас? На пасеке", - написала в комментариях одна из участниц обсуждения.
Такими заявлениями, считают пользователи соцсетей, власть делает все для того, чтобы народ Украины покидал страну и отправлялся туда, где соблюдают права человека.