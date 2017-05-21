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Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей

Международная панорама
21 мая, 20:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, мая. /ТАСС

Глава государства высказался в том духе, что украинцы никуда не денутся, проживут и без сетевых ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс"

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Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Разъяснение президента Украины Петра Порошенко, которое он дал относительно указа о запрете российских сайтов, стало очередным поводом для возмущения среди украинских политологов и пользователей соцсетей.

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Глава государства высказался в том духе, что украинцы никуда не денутся, проживут и без сетевых ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс". При этом он использовал оборот "мой народ", что особенно задело пользователей.

"Сказал не будет соцсетей - значит не будет. Сказал на пенсию в 65 лет - значит в 65 лет. Сказал тарифы в 10 раз поднять - значит побежали все платить. Холопы способны прожить без всего, что барин скажет", - написал, в частности, в Facebook политолог, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук.

Другие пользователи восприняли слова Порошенко как претензии на царствование и посоветовали получить титул гетмана. "А передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что выражение "мой народ" имеет четкие монархические коннотации в устах главы государства", - высказался о ситуации украинский журналист Леонид Швец.

Несколько пользователей напомнили, что привычку также обращаться к народу имел и экс-президент Виктор Ющенко. "Где сейчас? На пасеке", - написала в комментариях одна из участниц обсуждения.

Такими заявлениями, считают пользователи соцсетей, власть делает все для того, чтобы народ Украины покидал страну и отправлялся туда, где соблюдают права человека.

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