Санкции против Рунета: что известно о блокировке Украиной российских сайтов

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции Киева. Новые запретительные меры, в частности, были введены против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Распоряжение украинского президента запрещает интернет-провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам. ТАСС объясняет, что известно о новых запретительных мерах в отношении российских интернет-ресурсов, сервисов и компаний.
В новом санкционном списке — 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Помимо уже названных компаний в указе упоминаются "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "1С", ABBY. Из числа российских СМИ в списки попали РБК, НТВ, Первый канал, Общественное телевидение России, "Россия 24", "ТВ Центр", ВГТРК, "Звезда", ТНТ, "Москва 24", РЕН, государственное информагентство "Россия сегодня", а также портал Life.
По мнению Киева, российские СМИ и социальные сети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.
Порошенко во исполнение собственного указа сообщил, что удаляет все аккаунты из запрещенных им социальных сетей и призвал жителей Украины последовать его примеру "по соображениям безопасности". При этом многие международные организации обвинили украинского президента в нарушении свободы слова.
Пока непонятно. Интернет-специалисты признаются, что в настоящее время ограничить доступ к российским ресурсам технически невозможно. "Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", — отметила председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова.
Украинские власти пообещали никак не наказывать тех, кто будет обходить блокировку. В настоящее время Служба безопасности Украины готовит информационное письмо к украинским провайдерам о том, как осуществлять президентский приказ. Разработкой механизма блокировки также занимается правительство Украины.
Ежемесячно сервисами Mail.ru пользуются около 25 млн жителей Украины (это больше половины населения страны). Число пользователей "ВКонтакте" на Украине составляет 16 млн, "Одноклассников" — 9,5 млн. Кроме того, порядка 300 тыс. фирм пользуются услугами "1С". В Службе безопасности Украины (СБУ) сегодня заявили, что продолжить работу с этими программными продуктами смогут только частные компании.
Российские социальные сети уже запустили уведомление своих пользователей на Украине о возможности обхода блокировки этих ресурсов в стране. В среду администрация "ВКонтакте" разослала украинским пользователям "инструкцию о том, как не потерять свои контакты и важную информацию". Сообщения с рекомендациями по обходу блокировки получили и пользователи "Одноклассников".
Надлежащее исполнение указа президента Украины о блокировке российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрд, заявил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Однако, по его словам, полностью заблокировать сайты возможно.
"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях, — пояснил он. — Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе".
Власти РФ действия Киева расценили как попытку ввести цензуру. "[Это] проявление цензуры по политическим мотивам. Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа. Европа и США безмолвствуют", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции очередным свидетельством недружественной и недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации. "Проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за вот той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", — добавил он.
С этими словами согласились опрошенные ТАСС эксперты — согласно их мнению, данные шаги не совсем удачны для самих же украинских политиков. "Интернет — это пространство, где осуществляется обмен мнениями. И удалить миллионы своих граждан из этого пространства — это в том числе наносить ущерб им самим, их коммуникациям", — отметил в беседе с ТАСС политолог Глеб Кузнецов.
Европейский союз потребовал от Украины подробных объяснений решения о введении санкций в отношении российских социальных сетей, СМИ и IT-компаний. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность по поводу указа Петра Порошенко. Как говорится в его заявлении на сайте СЕ, это противоречит общепринятому пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации.
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России, отметив, что санкции против российских компаний не способствуют улучшению отношений между Украиной и Россией.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Порошенко немедленно отменить санкции, назвав его действия "непростительным нарушением права украинцев на выбор информации".
Артур Громов