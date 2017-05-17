Санкции против Рунета: что известно о блокировке Украиной российских сайтов

По мнению Киева, российские СМИ и социальные сети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Порошенко во исполнение собственного указа сообщил, что удаляет все аккаунты из запрещенных им социальных сетей и призвал жителей Украины последовать его примеру "по соображениям безопасности". При этом многие международные организации обвинили украинского президента в нарушении свободы слова.