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Санкции против Рунета: что известно о блокировке Украиной российских сайтов

Международная панорама
17 мая, 18:10 UTC+3

Какие интернет-ресурсы подпали под санкции Киева, зачем они были введены и каковы будут последствия

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции Киева. Новые запретительные меры, в частности, были введены против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Распоряжение украинского президента запрещает интернет-провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам. ТАСС объясняет, что известно о новых запретительных мерах в отношении российских интернет-ресурсов, сервисов и компаний.

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Какие ресурсы и сайты подпали под запрет?

В новом санкционном списке — 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Помимо уже названных компаний в указе упоминаются "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "1С", ABBY. Из числа российских СМИ в списки попали РБК, НТВ, Первый канал, Общественное телевидение России, "Россия 24", "ТВ Центр", ВГТРК, "Звезда", ТНТ, "Москва 24", РЕН, государственное информагентство "Россия сегодня", а также портал Life.

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Почему против них ввели санкции?

По мнению Киева, российские СМИ и социальные сети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Порошенко во исполнение собственного указа сообщил, что удаляет все аккаунты из запрещенных им социальных сетей и призвал жителей Украины последовать его примеру "по соображениям безопасности". При этом многие международные организации обвинили украинского президента в нарушении свободы слова.

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Как будет осуществляться блокировка?

Пока непонятно. Интернет-специалисты признаются, что в настоящее время ограничить доступ к российским ресурсам технически невозможно. "Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", — отметила председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова.

Украинские власти пообещали никак не наказывать тех, кто будет обходить блокировку. В настоящее время Служба безопасности Украины готовит информационное письмо к украинским провайдерам о том, как осуществлять президентский приказ. Разработкой механизма блокировки также занимается правительство Украины. 

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Сколько жителей Украины пользуются этими ресурсами?

Ежемесячно сервисами Mail.ru пользуются около 25 млн жителей Украины (это больше половины населения страны). Число пользователей "ВКонтакте" на Украине составляет 16 млн, "Одноклассников" — 9,5 млн. Кроме того, порядка 300 тыс. фирм пользуются услугами "1С". В Службе безопасности Украины (СБУ) сегодня заявили, что продолжить работу с этими программными продуктами смогут только частные компании.

Российские социальные сети уже запустили уведомление своих пользователей на Украине о возможности обхода блокировки этих ресурсов в стране. В среду администрация "ВКонтакте" разослала украинским пользователям "инструкцию о том, как не потерять свои контакты и важную информацию". Сообщения с рекомендациями по обходу блокировки получили и пользователи "Одноклассников".

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Во сколько обойдется блокировка Украине?

Надлежащее исполнение указа президента Украины о блокировке российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрдзаявил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Однако, по его словам, полностью заблокировать сайты возможно.

"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях, — пояснил он. — Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе".

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Как на блокировку отреагировали в России?

Власти РФ действия Киева расценили как попытку ввести цензуру. "[Это] проявление цензуры по политическим мотивам. Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа. Европа и США безмолвствуют", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции очередным свидетельством недружественной и недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации. "Проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за вот той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", — добавил он.

С этими словами согласились опрошенные ТАСС эксперты — согласно их мнению, данные шаги не совсем удачны для самих же украинских политиков. "Интернет — это пространство, где осуществляется обмен мнениями. И удалить миллионы своих граждан из этого пространства — это в том числе наносить ущерб им самим, их коммуникациям", — отметил в беседе с ТАСС политолог Глеб Кузнецов.

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Как на действия Украины отреагировали в мире?

Европейский союз потребовал от Украины подробных объяснений решения о введении санкций в отношении российских социальных сетей, СМИ и IT-компаний. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность по поводу указа Петра Порошенко. Как говорится в его заявлении на сайте СЕ, это противоречит общепринятому пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации.

МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России, отметив, что санкции против российских компаний не способствуют улучшению отношений между Украиной и Россией. 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Порошенко немедленно отменить санкции, назвав его действия "непростительным нарушением права украинцев на выбор информации".

Артур Громов

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