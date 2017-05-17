СМИ: ЕС запросил подробную информацию от Киева о новых санкциях против российских компаний

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Европейский союз ждет от Украины подробных объяснений относительно решения о введении санкций в отношении российских социальных сетей, СМИ и IT-компаний. Об этом заявил руководитель отдела прессы и информации представительства Европейского союза на Украине.

"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной. Рассчитываем получить подробную информацию", - сказал он изданию "Украинская правда". По данным ресурса, ЕС даст официальную оценку решению о санкциях после получения такой детальной информации.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".