Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ЕС запросил подробную информацию от Киева о новых санкциях против российских компаний

Международная панорама
17 мая, 12:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

Евросоюз намерен дать официальную оценку решению о санкциях после получения детальной информации

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Европейский союз ждет от Украины подробных объяснений относительно решения о введении санкций в отношении российских социальных сетей, СМИ и IT-компаний. Об этом заявил руководитель отдела прессы и информации представительства Европейского союза на Украине.

"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной. Рассчитываем получить подробную информацию", - сказал он изданию "Украинская правда". По данным ресурса, ЕС даст официальную оценку решению о санкциях после получения такой детальной информации.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции Украины против России
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама