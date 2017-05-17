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Пользователей запрещенных соцсетей на Украине не будут наказывать за обход блокировки

Международная панорама
17 мая, 16:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

Если аудитория этих соцсетей в стране уменьшится вдвое - это уже достижение, заявил представитель СНБО

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Пользователи и провайдеры не будет нести ответственность за обход решения о блокировке социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group на Украине.

Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров в ходе круглого стола по вопросу введения новых санкций.

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"Если мы уменьшим аудиторию вдвое - это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не тянуть", - приводит его слова "Общественное ТВ". При этом он добавил, что пользователей и провайдеров не будут наказывать, если они воспользуются инструкцией по обходу блокировки подпавших под санкции российских сайтов "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

В среду администрация "ВКонтакте" разослала украинским пользователям "инструкцию о том, как не потерять свои контакты и важную информацию", рассказали ТАСС в пресс-службе соцсети. Сообщения с рекомендациями по обходу блокировки получили и пользователи "Одноклассников". Накануне в Mail.ru Group заявили, что жители Украины смогут и дальше пользоваться подпавшими под санкции соцсетями, а также поисковой системой Mail.ru.

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