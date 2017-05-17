Генсек СЕ выразил обеспокоенность блокированием российских соцсетей на Украине

Переговоры президента РФ с премьером Италии в Сочи. ВидеотрансляцияПолитика 17 мая, 13:51
ЕСН планирует создать единый медиахолдинг после покупки РБКЭкономика и бизнес 17 мая, 13:46
Росприроднадзор проверит оборудование МНПЗ после выброса сероводорода в КапотнеОбщество 17 мая, 13:38
Диссовет БелГу получил материалы по диссертации МединскогоНаука 17 мая, 13:29
ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛСпорт 17 мая, 13:23
Мединский: стоимость коллекции Рерихов превышает 15 млрд рублейКультура 17 мая, 13:21
ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимостиЭкономика и бизнес 17 мая, 13:21
Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 17 мая, 13:16
Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информациейМеждународная панорама 17 мая, 13:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд выразил обеспокоенность по поводу указа президента Украины Петра Порошенко о блокировке на территории страны российских социальных сетей и других инернет-сервисов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте СЕ.
"Генеральный секретарь Совета Европы выразил обеспокоенность по поводу указа украинского президента Петра Порошенко о блокировке нескольких крупных онлайн-сервисов и социальных сетей на территории Украины", - говорится в заявлении организации.
"Блокирование социальных сетей, поисковых интернет-систем, служб электронной почты и новостных сайтов противоречит общепринятому пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации", - заявил Турбьёрн Ягланд. "Более того, такие полные запреты противоречат принципу соразмерности (санкций - прим.ТАСС)", - добавил генсек ООН.
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.
На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".