Генсек СЕ выразил обеспокоенность блокированием российских соцсетей на Украине

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд выразил обеспокоенность по поводу указа президента Украины Петра Порошенко о блокировке на территории страны российских социальных сетей и других инернет-сервисов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте СЕ.

"Генеральный секретарь Совета Европы выразил обеспокоенность по поводу указа украинского президента Петра Порошенко о блокировке нескольких крупных онлайн-сервисов и социальных сетей на территории Украины", - говорится в заявлении организации.

"Блокирование социальных сетей, поисковых интернет-систем, служб электронной почты и новостных сайтов противоречит общепринятому пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации", - заявил Турбьёрн Ягланд. "Более того, такие полные запреты противоречат принципу соразмерности (санкций - прим.ТАСС)", - добавил генсек ООН.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".