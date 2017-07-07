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Катарским судам запретили заходить в порты Суэцкого канала

Международная панорама
7 июля, 16:33 UTC+3 КАИР КАИР 7, июля. /ТАСС

Такое решение приняло правительство Египта "по соображениям безопасности"

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КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Катарские суда не имеют права входить в порты зоны Суэцкого канала. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Каире специальном заявлении главы управления по эксплуатации Суэцкого канала и связанной с ним экономической зоной Мухаба Мамиша.

"Администрация Суэцкого канала и экономической зоны выполняет решение правительства Египта о запрете на заход в порты этого региона для катарских судов", - разъяснил Мамиш. По его словам, такое решение принято египетской стороной "по соображениям безопасности".

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Он также пояснил, что запрет на заходы в порты принят исходя из того, что "они находятся в территориальных водах Египта". Мамиш вместе с тем добавил, что, согласно международному законодательству, Каир "не имеет права запретить проход катарским судам непосредственно по Суэцкому каналу".

По информации администрации Суэцкого канала, функционирование международного коридора регулируется Константинопольской конвенцией об обеспечении свободного пользования Суэцким каналом от 1888 года, которая предусматривает свободное прохождение через него всех судов, за исключением трех случаев - работорговли, наркотрафика или если судно принадлежит государству, с которым Египет находится в состоянии войны. Во всех остальных случаях международная навигация через канал осуществляется свободно, суда всех государств имеют право на проход.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

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