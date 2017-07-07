В Турции оправдали более 20 военных по делу о перевороте

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АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 военнослужащих оправданы в рамках первого приговора в Стамбуле по делу о государственном перевороте в Турции.
Об этом сообщило в пятницу Анатолийское агентство.
По его данным, их обвиняли в захвате офиса губернатора Стамбула. В то же время их командир унтер-офицер ВС Турции Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок по этому делу. Ему инкриминируют попытку свержения конституционного строя республики и причастность к террористической организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО. Сам военный не признал свою вину.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальник Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.
Власти считают ответственными за произошедшее Гюлена и ФЕТО.