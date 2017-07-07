Мэр Нью-Йорка подвергся жесткой критике за решение принять участие в протестах в Гамбурге

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Политические оппоненты мэра Нью-Йорка Билла де Блазио подвергли его в пятницу жесткой критике за решение отправиться в Гамбург, где проходит саммит Группы двадцати (G20), чтобы принять участие в протестах.

Республиканка Николь Маллиотакас, которая считается наиболее вероятным соперником демократа де Блазио на предстоящих в ноябре выборах мэра крупнейшего мегаполиса США, написала в Twitter, что решение градоначальника отправиться в Гамбург является "пощечиной всем ньюйоркцам". Маллиотакас, которая является членом нижней палаты легислатуры штата Нью-Йорк, опубликовала заявление, в котором подчеркивается: "Невероятно. Вместо того, чтобы путешествовать в роскоши по всему миру, ему нужно делать свою работу".

Законодатель выразила возмущение в связи с тем, что де Блазио из-за поездки в Германию не посетил церемонию, посвященную приведению к присяге более 500 нью-йоркских полицейских. Ожидалось, что это мероприятие будет посвящено памяти убитой ранее на этой неделе сотруднице правоохранительных органов. Она была застрелена в среду, когда находилась в полицейском автомобиле. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан.

Сын президента США Дональд Трамп-младший также уделил внимание решению нью-йоркского градоначальника посетить Гамбург. "Мэр Нью-Йорка отправляется на саммит "двадцати" протестовать против капитализма в то время, как образование и инфраструктура города деградируют под его "прогрессивным" руководством", - написал он в Twitter.

Официальный представитель де Блазио Эрик Филлипс в пятницу опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что нью-йоркский мэр уже находится в Гамбурге. Он намеревается принять участие в ряде мероприятий, в частности, выступить на митинге в поддержку демократии и соблюдения прав человека. По данным телеканала "Фокс ньюс", де Блазио также придет на акцию протеста в германском городе.

В Гамбурге второй день продолжаются массовые протесты антиглобалистов. В них принимают участие десятки тысяч человек. По данным полиции, значительная часть демонстрантов радикально настроена и готова применять силу против сотрудников правопорядка. Манифестанты нападали на полицейских, жгли покрышки, громили витрины магазинов и разбивали окна.