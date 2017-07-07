США намерены испытать систему ПРО THAAD для перехвата баллистической ракеты

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни испытать свой зенитный ракетный комплекс THAAD для перехвата баллистической ракеты. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Комплексы именно этого типа США размещают в Южной Корее. Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения подразделения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной программе КНДР. Категорически против реализации таких замыслов США, помимо Китая, выступила Россия.