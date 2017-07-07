США намерены испытать систему ПРО THAAD для перехвата баллистической ракеты

Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле МутиПроисшествия 8 июля, 0:36
Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона ЕвропыСпорт 8 июля, 0:32
Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезонСпорт 8 июля, 0:20
ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровняхПолитика 7 июля, 22:52
Концерт для лидеров G20 в Гамбурге прошел под аккомпанемент протестовМеждународная панорама 7 июля, 22:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни испытать свой зенитный ракетный комплекс THAAD для перехвата баллистической ракеты. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Комплексы именно этого типа США размещают в Южной Корее. Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.
Предлогом для размещения подразделения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной программе КНДР. Категорически против реализации таких замыслов США, помимо Китая, выступила Россия.