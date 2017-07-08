ИГ взяло ответственность за нападение на египетских военных на Синае

Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорахМеждународная панорама 8 июля, 1:54
Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20Международная панорама 8 июля, 0:55
Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле МутиПроисшествия 8 июля, 0:36
Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона ЕвропыСпорт 8 июля, 0:32
Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезонСпорт 8 июля, 0:20
ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за совершенное в пятницу нападение на египетских военнослужащих близ города Рафах на севере Синайского полуострова. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.
Ранее официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи сообщил, что отряды египетской армии уничтожили более 40 террористов при попытке атаковать несколько армейских объектов близ населенного пункта Эль-Барас, расположенного южнее Рафаха. Потери среди египетских военнослужащих, как заявил представитель ВС, составили 26 человек убитыми и ранеными. По информации телеканала "Аль-Хадас", в результате боестолкновений с террористами погибли 23 военных, не менее 30 получили ранения.
Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных исламистских группировок в северных районах Синая. В последние месяцы армейские подразделения усилили давление на боевиков на севере Синая и в центральных районах полуострова. Наземные операции сил безопасности зачастую проходят при поддержке тяжелой артиллерии и ВВС.