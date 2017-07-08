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ИГ взяло ответственность за нападение на египетских военных на Синае

Международная панорама
8 июля, 1:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

По данным журналистов, в результате боестолкновений 23 военных погибли, не менее 30 были ранены

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за совершенное в пятницу нападение на египетских военнослужащих близ города Рафах на севере Синайского полуострова. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Ранее официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи сообщил, что отряды египетской армии уничтожили более 40 террористов при попытке атаковать несколько армейских объектов близ населенного пункта Эль-Барас, расположенного южнее Рафаха. Потери среди египетских военнослужащих, как заявил представитель ВС, составили 26 человек убитыми и ранеными. По информации телеканала "Аль-Хадас", в результате боестолкновений с террористами погибли 23 военных, не менее 30 получили ранения.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных исламистских группировок в северных районах Синая. В последние месяцы армейские подразделения усилили давление на боевиков на севере Синая и в центральных районах полуострова. Наземные операции сил безопасности зачастую проходят при поддержке тяжелой артиллерии и ВВС.

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Борьба с "Исламским государством"
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