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Около 80 демонстрантов задержаны в Гамбурге в ночь на субботу

Международная панорама
8 июля, 11:22 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Число задержанных за все время проведения акций протестов превысило 200

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Гамбурге в ночь на субботу 14 демонстрантов, еще 63 взяты под арест. Об этом сообщили в субботу в полиции города.

Число задержанных за все время проведения акций протестов превысило 200.

"По состоянию на 09:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) число пострадавших сотрудников составляет 213", - отметил представитель правоохранительных органов. Он указал на то, что, скорее всего, фактическое число стражей порядка, получивших ранения во время протестов, выше.

Основные события минувшей ночью разворачивались в гамбургском квартале Шанценфиртель, где для разгона радикалов был привлечен полицейский спецназ SEK. Несколько спецподразделений, вооруженных автоматическими винтовками, зачищали улицы и дворы от митингующих.

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