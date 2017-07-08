Антиглобалисты – не помеха: саммит G20 проходит в рабочей обстановке

Саммит G20 превратил старинный ганзейский город Гамбург в настоящую столицу мира, собрав лидеров самых крупных и могущественных держав на планете, в которых сосредоточены большая часть мировой экономики и населения.

Однако современный мир, своеобразным отражением которого стал в эти дни старинный немецкий город, не обходится без противоречий. Нашли они свое воплощение и здесь. Пока лидеры ведущих мировых держав предпринимают усилия для решения глобальных вопросов, антиглобалисты пытаются развернуть уличную войну.

География антиглобализма

Основные события саммита и сопровождающих его протестов разворачиваются в исторической части Гамбурга на правом берегу Эльбы, в радиусе трех-четырех километров от места проведения мероприятия – выставочного центра Hamburg Messe. Здесь расположены гостиницы большинства делегаций и две основные точки концентрации антиглобалистов – район Шанценфиртель со зданием бывшего театра "Роте флора", ставшего штабом "левых" (примерно в полутора километрах к западу от места проведения саммита) и улица Репербан (примерно в двух километрах к юго-западу), где находится так называемый район красных фонарей.

Шанценфиртель и Репербан в последние два дня стали точками ожесточенных столкновений антиглобалистов, которые пытаются продвинуться, пока безуспешно, к выставочному центру и гостиницам делегаций, и полиции. Сотрудники правоохранительных органов хорошо подготовились к отражению атак: в их распоряжении водометы для разгона толпы, броневики для прорыва баррикад, вертолеты для контроля за ситуацией с воздуха. Антиглобалисты противопоставляют этому тактику "ударь и беги" – небольшие группы начинают жечь машины, переворачивать мусорные баки, бить витрины и взрывать петарды, а как только появляются полицейские – скрываются в узких улочках, которых в исторической части Гамбурга множество.

На продолжительное противостояние антиглобалисты решаются редко, когда удается собрать значительное количество людей, как правило не только активистов, готовых атаковать полицию, но и "сочувствующих" из толпы.

Полиция оперативно перебрасывает к новым очагам беспорядков дополнительные силы: по улицам постоянно проносятся полицейские и пожарные машины. Репербан окружен полицейскими со всех сторон. Остановлено только автомобильное, а не пешеходное движение, и шумная жизнь "злачного" квартала продолжается. Впрочем, из-за большого количества полицейской техники и мигалок в вечернее время это район не "красных", а "синих фонарей".

Часть участников акций утверждают, что их протест носит мирный характер: это означает, как правило, "сидячую" блокировку улиц, которая зачастую перерастает в пикник на мостовой, нередко с распитием пива. Декларируемая борьба против глобализма и капитализма в нескольких случаях оборачивалась открытым мародерством.

Из-за протестов затруднено движение в городе. Городские власти по мере необходимости закрывают на неопределенное время станции метро и меняют маршруты наземного транспорта. Некоторые улицы блокированы полицией для обеспечения подъезда кортежей участников саммита.

На Hamburg Messe все спокойно

Прорваться к месту проведения саммита и помешать проходящим там мероприятиям антиглобалистам не удается: из выставочного центра узнать о происходящем на улицах можно разве что по телевизору. В медиацентре, где собрались сотни журналистов, оборудовано около тысячи рабочих мест, и даже их хватает не всем: некоторым из представителей СМИ приходится охотиться за дополнительными стульями.

В огромном зале, отведенном под медиацентр, к услугам прессы – кофе, закуски и напитки. На втором этаже устроена столовая с завтраком, обедом и ужином, а тем, кто свою программу отработал, могут предложить даже бокал вина или немецкого пива.

Основные мероприятия саммита при этом проходят в другом корпусе выставочного центра, куда можно добраться по единственному переходу, постоянно находящемуся под охраной. Далее расположены комнаты брифингов, где представители делегаций встречаются со СМИ, и это самая дальняя точка, где могут оказаться большинство журналистов. Лишь немногие, в составе специальных пулов, могут пройти непосредственно туда, где проходят встречи лидеров "Большой двадцатки".

Трансляция пленарных заседаний, некоторых двусторонних встреч и сопровождающих мероприятий ведется на огромных экранах в медиацентре (примерно пять на десять метров, в зале их более десятка штук) и на сайте саммита. Как правило, увидеть можно лишь протокольные заявления, и информация из кулуаров потому вызывает особый интерес. Настоящим "хитом" первого дня G20 стала видеозапись, сделанная личным фотографом немецкой делегации и распространенная в соцсетях официальным представителем правительства Германии Штеффеном Зайбертом. Из нее журналисты узнали, что президент США Дональд Трамп первым подошел к Владимиру Путину.

По мере приближения завершения саммита журналисты начинают готовиться к освещению итоговых пресс-брифингов участников и коммюнике саммита.