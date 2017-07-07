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Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями Молотова

Международная панорама
7 июля, 14:20 дата обновления: 7 июля, 14:39 UTC+3

Стражи порядка в ответ применяют слезоточивый газ и дубинки

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Материал из 1 страницы
© Daniel Reinhardt/dpa via AP

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Радикально настроенные демонстранты, проводящие акцию в гамбургском районе Альтона, забросали полицейских коктейлями Молотова.

Об этом сообщили правоохранительные органы города.

"Наших коллег забросали коктейлями Молотова, горят баррикады", - отмечается в сообщении полиции в Twitter.

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Также отмечается, что примерно 350 протестующих в Гамбурге попытались прорвать кольцо полицейских и проникнуть в зону безопасности, созданную вокруг места проведения саммита G20. "Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки", - сообщили в полиции.

Как передают корреспонденты ТАСС с места событий, протестующие в нескольких местах в центре города разбивают витрины, продолжают поджигать автомобили, устраивают на дорогах баррикады из строительного материала, бетонных заграждений, дорожных знаков, палок и других предметов. Полиция расчищает их при помощи броневика с ковшом.

Демонстранты также прокололи шины автомобиля канадской делегации. Кроме того, было разбито окно в консульстве Монголии.

В так называемом альтернативном медиацентре протестующих проходит пресс-конференция организаторов демонстраций. Они утверждают, что полиция превышает свои полномочия, а также требуют от бургомистра Гамбурга Олафа Шольца сменить руководителей полицейской операции в Гамбурге.

Правозащитница Габриэле Хайнеке, представляющая интересы демонстрантов, заявила, что полиция препятствует посещению активистами задержанных товарищей. "Акции были мирными", - сказала она, выступая в альтернативном медиацентре протестующих.

В Гамбурге второй день продолжаются массовые протесты антиглобалистов. В них принимают участие десятки тысяч человек. По данным полиции, значительная часть демонстрантов радикально настроена и готова применять силу. В столкновениях ранены уже более 100 стражей порядка.

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