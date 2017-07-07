DPA: Меланья Трамп не смогла покинуть гостиницу в Гамбурге из-за демонстрантов

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Жена американского президента Меланья Трамп не смогла в пятницу присоединиться к программе мероприятий с участием супругов лидеров G20. Как сообщает агентство DPA, гостевой дом блокирован демонстрантами.
"Мы еще не получили от полиции разрешение покинуть резиденцию", - сказала агентству представительница Меланьи.
Как сообщалось ранее, семья Трампа поселилась в гостевом доме сената Гамбурга после того, как американская делегация не смогла найти отель для президента в городе.
Эта вилла, расположенная в глубине сада на берегу реки Альстер, была построена в 1868 году. Городские власти нередко используют ее для размещения гостей. В разное время там жили принц Чарльз, принцесса Диана, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, представители руководства Швеции, Норвегии и Дании. Первым постояльцем из числа высокопоставленных иностранцев стала королева Елизавета II в 1965 году.
В Гамбурге второй день продолжаются массовые протесты антиглобалистов. В них принимают участие десятки тысяч человек. По данным полиции, значительная часть демонстрантов радикально настроена и готова применять силу против сотрудников правопорядка. В столкновениях ранены уже более 100 сотрудников полиции.