Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

DPA: Меланья Трамп не смогла покинуть гостиницу в Гамбурге из-за демонстрантов

Международная панорама
7 июля, 14:18 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Семья президента США поселилась в гостевом доме сената города после того, как американская делегация не смогла найти отель в Гамбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Жена американского президента Меланья Трамп не смогла в пятницу присоединиться к программе мероприятий с участием супругов лидеров G20. Как сообщает агентство DPA, гостевой дом блокирован демонстрантами.

"Мы еще не получили от полиции разрешение покинуть резиденцию", - сказала агентству представительница Меланьи.

Как сообщалось ранее, семья Трампа поселилась в гостевом доме сената Гамбурга после того, как американская делегация не смогла найти отель для президента в городе.

Эта вилла, расположенная в глубине сада на берегу реки Альстер, была построена в 1868 году. Городские власти нередко используют ее для размещения гостей. В разное время там жили принц Чарльз, принцесса Диана, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, представители руководства Швеции, Норвегии и Дании. Первым постояльцем из числа высокопоставленных иностранцев стала королева Елизавета II в 1965 году.

В Гамбурге второй день продолжаются массовые протесты антиглобалистов. В них принимают участие десятки тысяч человек. По данным полиции, значительная часть демонстрантов радикально настроена и готова применять силу против сотрудников правопорядка. В столкновениях ранены уже более 100 сотрудников полиции.

Смотрите также

В Гамбурге антиглобалисты напали на полицейский участок

Антиглобалисты начали поджигать автомобили в ходе беспорядков в Гамбурге

В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикалов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
3
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
6
Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив
7
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
Темы дня
Реклама