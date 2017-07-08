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Трамп заявил, что ядерно-ракетная проблема КНДР будет так или иначе решена

Международная панорама
8 июля, 17:31 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

При этом президент США отметил, что на это может понадобиться больше времени, чем этого хотелось бы Соединенным Штатам

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Проблема разработки ядерных и ракетных вооружений в КНДР будет тем или иным образом решена, хотя на это может потребоваться больше времени, чем хотелось бы Соединенным Штатам.

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© REUTERS/Mike Segar

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С таким заявлением выступил в субботу на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "двадцатки" в германском Гамбурге президент США Дональд Трамп.

"На это может понадобиться больше времени, чем мне бы хотелось, больше, чем вам бы хотелось, но в конце так или иначе будет успех", - сказал американский лидер, обращаясь к своему китайскому коллеге и комментируя кризис на Корейском полуострове.

При этом Трамп подчеркнул, что считает нынешний кризис на Корейском полуострове чрезвычайно серьезным. Он также заверил, что высоко ценит действия Пекина, направленные на прекращение создания Пхеньяном ядерного оружия и средств его доставки. "Я высоко ценю то, что вы делаете применительно к чрезвычайно существенной проблеме, с которой мы все сталкиваемся в лице Северной Кореи, проблеме, с которой что-то надо делать", - отметил руководитель администрации США.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что он и Си Цзиньпин "установили замечательные отношения" после первой личной встречи, состоявшейся 6-7 апреля в поместье 45-го президента США "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Трамп в последние дни в своем Twitter неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное давление на КНДР.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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