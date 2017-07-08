Эрдоган: референдум о независимости Иракского Курдистана станет "негативным событием"

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Турция поддерживает принцип территориальной целостности и считает возможный референдум о независимости Иракского Курдистана "негативным событием". Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 в Гамбурге.

"Я сообщил своему другу [главе Иракского Курдистана] Масуду Барзани, что это ошибочный шаг, - сказал он. - За него уже завтра будет трудно расплачиваться".

Он также выразил надежду на то, что "референдум будет отменен, иначе в проигрыше окажутся его организаторы". "Единство и целостность Ирака очень важны для Турции", - заявил Эрдоган.

В начале июня после встречи с представителями курдских партий в городе Эрбиль, который де-факто является административным центром Иракского Курдистана, Барзани объявил о намерении провести референдум о независимости 25 сентября. В Багдаде в ответ заявили, что любые решения, касающиеся дальнейшей судьбы Ирака, должны быть согласованы всеми сторонами. Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль- Абади неоднократно говорил о преждевременности такого шага на фоне нестабильной ситуации в стране и угрозы со стороны террористических группировок.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в Ираке.