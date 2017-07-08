Трамп и Абэ считают, что миру надо быстро и решительно принять меры в отношении КНДР

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ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Международному сообществу следует быстро и решительно принять меры в отношении КНДР в связи с продолжением реализации ею ядерной и ракетной программ. Такую позицию Вашингтона и Токио изложили на состоявшейся в субботу на полях саммита Группы двадцати двусторонней встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Как сообщила по итогам их переговоров пресс-служба Белого дома, лидеры "осудили запуск 4 июля Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты". Это испытание "показало, что Северная Корея является угрозой США", а также союзникам Вашингтона и "странам во всем мире", считает Белый дом. По его свидетельству, Трамп и Абэ выразили мнение, что "мировое сообщество должно ответить на [разработку] программ создания Северной Кореей баллистических ракет и ядерного оружия быстро и решительно".
При этом Трамп заверил, что США сохраняют "непоколебимую приверженность обороне Японии и Республики Корея от любого нападения". В связи с этим глава администрации США предупредил, что Вашингтон "готов применить весь спектр сил и средств" для отражения такой возможной атаки.
Трамп и Абэ намерены "удвоить свои усилия, чтобы сплотить все страны и продемонстрировать Северной Корее, что у угрожающих и незаконных действий имеются последствия".
Президент и премьер рассмотрели ряд других "региональных вопросов, представляющих взаимный интерес". Они также утверждали, что "прочный альянс США и Японии является краеугольным камнем мира и процветания".
4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны.