Правозащитники: освобождение Лопеса стало попыткой властей Венесуэлы остановить протесты

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Перевод известного венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса из тюрьмы под домашний арест показывает, каких результатов можно добиться постоянными мирными протестами. Такое мнение высказал в субботу в интервью колумбийскому телеканалу NTN24 глава отделения правозащитной организации Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко. Тем не менее, он полагает, что за этим решением суда стоит определенный политический расчет.

"[Правительство] сидит в окопах и прибегает к насилию и репрессиям, но в то же время ему нужен кислород, и принятое решение об освобождении Лопеса вне всякого сомнения политически рассчитано на то, чтобы прекратить протесты", - полагает Виванко. С его точки зрения, властям не удастся получить такой результат. Более того, смягчение меры наказания для Лопеса поможет народу "почувствовать, что все это (протесты - прим. ТАСС) было не зря, и что постепенно удается добиваться успехов".

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы.

С начала апреля текущего года в Венесуэле идут крупные акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.