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Президент Колумбии положительно оценил выход из тюрьмы венесуэльского оппозиционера

Международная панорама
8 июля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Верховный суд смягчил меру наказания для Леопольдо Лопеса в связи с имеющимися у него "проблемами со здоровьем"

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос приветствовал перевод одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса из тюрьмы под домашний арест. Соответствующее заявление он разместил в субботу в своем Twitter. Верховный суд (ВС) Боливарианской Республики смягчил меру наказания для осужденного политика в связи с имеющимися у него "проблемами со здоровьем".

"То, что Леопольдо Лопес вновь со своей семьей - хорошая новость, - написал Сантос. - Мы настаиваем на том, что Венесуэле необходимо продолжать диалог и идти к мирному решению [существующего кризиса]".

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в Венесуэле в 2014 году. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения.

В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В феврале текущего года это решение было оставлено в силе, после того как Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную адвокатами политика.

С начала апреля текущего года в Венесуэле идут крупные акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в КА намечены на 30 июля.

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