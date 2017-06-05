Венесуэльский оппозиционер из тюрьмы призвал сограждан продолжать мирные протесты

МЕХИКО, 5 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльцам надо продолжать мирные протесты, чтобы добиться политических изменений в стране. Такое мнение высказал в обнародованном в воскресенье видеообращении оппозиционер Леопольдо Лопес, отбывающий тюремный срок.

"Я приглашаю всю Венесуэлу оставаться на улицах, твердо, решительно, всегда мирно, но постоянно, - сказал Лопес. - Это борьба, которую нельзя прекращать до тех пор, пока мы не добьемся победы".

С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают манифестации против исполнительной власти. За это время жертвами насилия и беспорядков в ходе них стали не менее 65 человек, свыше 1 тыс. пострадали, порядка 3 тыс. были задержаны.

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в феврале 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года он был приговорен к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы. В феврале текущего года это решение было оставлено в силе, после того как Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную адвокатами политика.