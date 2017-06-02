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Мадуро анонсировал проведение референдума по новой конституции Венесуэлы

Международная панорама
2 июня, 4:42 дата обновления: 2 июня, 5:04 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Проект конституции страны станет итогом работы Конституционной ассамблеи, которая была созвана в мае

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МЕХИКО, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Проект нового основного закона Венесуэлы, который станет итогом работы Конституционной ассамблеи (КА), будет вынесен на референдум. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Выборы в КА намечены на конец июля текущего года.

"Новая укрепленная конституция будет вынесена на референдум, чтобы народ решил, согласен он с ней или нет", - сказал глава государства. По его мнению, КА "представляет собой единственную возможность мира, которая в настоящее время есть" у страны. Ранее Верховный суд (ВС) постановил, что Мадуро может созывать этот орган без проведения референдума, потому что он "действует во исполнение народного суверенитета". Генеральный прокурор Луиса Ортега Диас назвала это решение "шагом назад в области прав человека" и попросила ВС прояснить его.

КА может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Предшественник Мадуро Уго Чавес в 1999 году также созывал этот орган, чему, однако, предшествовало проведение соответствующего референдума.

В мае Мадуро объявил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Решение президента усугубило тяжелый политический кризис в стране, которую с начала апреля сотрясают акции протеста против исполнительной власти.

Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Согласно последним данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны почти 3 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Кроме того, погибли не менее 65 человек, более тысячи пострадали.

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