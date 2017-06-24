Находящийся в тюрьме венесуэльский оппозиционер заявил о пытках

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Известный венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, находящийся в заключении, заявил, что подвергается пыткам. На обнародованной в пятницу видеозаписи на его странице в Twitter слышно, как он кричит об этом своей жене Лилиан Тинтори. Лопес отбывает срок в тюрьме "Рамо-Верде" недалеко от Каракаса.

"Лилиан, меня пытают, заявите об этом", - сообщил оппозиционер. По словам Тинтори, к нему уже 78 дней не допускают адвокатов, и он фактически лишен возможности связываться с внешним миром. Ответственность за эту ситуацию она возложила на президента Николаса Мадуро.

#URGENTE: Leopoldo grita desde Ramo Verde. Denuncio que a Leopoldo lo están torturando. Por favor RT/ LT pic.twitter.com/9A8PU4jz3Z — Leopoldo López (@leopoldolopez) 23 июня 2017 г.

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в начале 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года он был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В феврале этого года это решение было оставлено в силе, после того как Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную адвокатами политика.

С начала апреля текущего года Венесуэлу вновь сотрясают антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.