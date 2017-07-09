Политолог: удачная встреча Путина и Трампа в Гамбурге не изменит настроений в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге прошла лучше, чем можно было ожидать, но настроения в американской столице из-за этого сразу не изменятся. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя итоги встречи, вашингтонский специалист по России, руководитель профильного политологического центра Джорджтаунского университета Анджела Стент.

"Думаю, встреча Трампа и Путина прошла лучше, чем предполагалось заранее, - указала она. - Самым важным результатом стало возобновление диалога и договоренность вести дискуссии по Сирии, Украине и киберпроблемам".

"Президенты явно поладили, - считает Стент. - Обоим важно было показать, что мы оставляем позади эпоху [прежнего президента США Барака] Обамы, когда отношения были столь антагонистичны. Время покажет, насколько успешно будут продвигаться переговоры по всем названным темам, но во всяком случае теперь заново открыты каналы связи".

Отвечая на вопрос о том, изменится ли после гамбургской встречи атмосфера в Вашингтоне, собеседница выразила мнение, что "сторонники Трампа будут аплодировать этому саммиту и приветствовать возобновление американо-российского диалога". "Те, кому он не нравится, уже критикуют [президента США] за то, что он, насколько можно судить, не занял в разговоре с Путиным более жесткую позицию относительно вмешательства в выборы", - добавила она.

Резюмируя, Стент заявила, что данный саммит вряд ли изменит то, о чем говорят в Вашингтоне.