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Эксперт: встреча с Путиным была для Трампа лучшей на "двадцатке"

Международная панорама
9 июля, 5:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Аналитик Иэн Бреммер добавил, что в свете продолжающихся в Вашингтоне расследований о роли России в прошедших выборах в США перспективы двусторонних отношений остаются тревожными

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была для американского лидера лучшей на "двадцатке". Такое мнение выразил в субботу, комментируя итоги встречи по просьбе корреспондента ТАСС, американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

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Он предупредил, что в свете продолжающихся в Вашингтоне расследований о роли России в прошедших выборах в США перспективы двусторонних отношений остаются тревожными.

"В краткосрочном плане это "победа" для Путина в том плане, что его встреча с Трампом была для американского президента гораздо лучше всех остальных на "двадцатке", - заявил Бреммер, добавив, что "для двух стран, активно противостоящих друг другу, это само по себе примечательно".

"Лично Трамп хочет перезагрузки [отношений] с Путиным, невзирая на мнение американских союзников, прессы и Конгресса" США, продолжал специалист.

По его убеждению, в конечном счете глава Белого дома будет "резко ограничен" в плане свободы маневра "не только упомянутыми мнениями, но и реальностью продолжающихся расследований" в Вашингтоне.

Бреммер считает, что в конечном счете все это способно сильно ухудшить американо-российские отношения.

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