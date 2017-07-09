Эксперт: встреча с Путиным была для Трампа лучшей на "двадцатке"

Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионеМосква 9 июля, 6:05
Белый дом: встреча Путина и Трампа стала стартом работы РФ и США над крупными проблемамиМеждународная панорама 9 июля, 5:08
Минобороны КНР: Пекин прекратил контакты с КНДР по военной линииМеждународная панорама 9 июля, 4:52
Сборная Мартиники обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 4:16
Эксперт: оппоненты Трампа в США будут пытаться сорвать все его договоренности с ПутинымМеждународная панорама 9 июля, 4:16
Обстановка в Гамбурге нормализовалась, число задержанных достигло 290 человекМеждународная панорама 9 июля, 3:34
THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 летКультура 9 июля, 3:29
РФ передала ООН данные Минобороны о проведенном КНДР ракетном испытанииПолитика 9 июля, 2:51
Сборные США и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была для американского лидера лучшей на "двадцатке". Такое мнение выразил в субботу, комментируя итоги встречи по просьбе корреспондента ТАСС, американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
Он предупредил, что в свете продолжающихся в Вашингтоне расследований о роли России в прошедших выборах в США перспективы двусторонних отношений остаются тревожными.
"В краткосрочном плане это "победа" для Путина в том плане, что его встреча с Трампом была для американского президента гораздо лучше всех остальных на "двадцатке", - заявил Бреммер, добавив, что "для двух стран, активно противостоящих друг другу, это само по себе примечательно".
"Лично Трамп хочет перезагрузки [отношений] с Путиным, невзирая на мнение американских союзников, прессы и Конгресса" США, продолжал специалист.
По его убеждению, в конечном счете глава Белого дома будет "резко ограничен" в плане свободы маневра "не только упомянутыми мнениями, но и реальностью продолжающихся расследований" в Вашингтоне.
Бреммер считает, что в конечном счете все это способно сильно ухудшить американо-российские отношения.