Чехия планирует покупку шведских зенитно-ракетных комплексов за $45 млн

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Чешская армия планирует заменить находящиеся на ее вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 9K35M "Стрела-10M" советского производства на универсальные переносные ЗРК RBS-70NG производства шведской компании Saab Dynamics AB. Об этом сообщил представитель министерства обороны республики Петер Медек.

"Стоимость контракта на поставку 16 [единиц] RBS-70NG, который предстоит одобрить правительству республики, составит 1,034 млрд крон (около $45 млн), - сказал он. - Шведские ЗРК, как планируется, поступят в подразделения чешской армии в течение 2018-2020 годов. Они заменят морально и технически устаревшие 9K35M "Стрела-10M".

По его словам, советские 9K35M различных модификаций, предназначенные для визуального контроля воздушного пространства и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах, находятся на вооружении национальных ВС в течение последних 40 лет. Чешская армия располагает также "определенным количеством шведских ЗРК, которые будут дополнены образцами более современной модели".

ЗРК RBS-70NG предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Министерство обороны республики планирует их использовать для противовоздушной защиты армейских подразделений, важнейших гражданских и военных объектов.