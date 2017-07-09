СМИ: британские консерваторы предложили не поднимать вопрос об отставке Мэй до осени

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Высокопоставленные представители правящей в Великобритании Консервативной партии предостерегли депутатов этой политической силы от инициирования отставки премьер-министра Терезы Мэй, предложив вернуться к рассмотрению этого вопроса осенью. Об этом в воскресенье сообщила газета The Observer.

По ее данным, некоторые консерваторы заинтересованы в том, чтобы министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис возглавил правительство, заменив Мэй после провального результата на прошедших 8 июня всеобщих парламентских выборах, по итогам которых тори потеряли правящее большинство в Палате общин.

Однако высокопоставленные консерваторы считают, что отстранение лидера тори от власти в данный момент было бы ошибочным и обернулось бы катастрофическими последствиями для партии. "Это не может случиться сейчас. Есть те, кто хочет этого (отставки) до конца июля, однако это не в интересах партии. Нам нужно уйти на (парламентские) каникулы и рассмотреть этот вопрос осенью", - приводит издание слова одного из членов Консервативной партии.

У Дэвиса вновь может появиться очередной шанс побороться за посты лидера консерваторов и премьер-министра. Последний раз, будучи фаворитом лидерской внутрипартийной гонки, он проиграл ее Дэвиду Кэмерону в 2005 году. "Безусловно, многие депутаты объединяются вокруг него, поскольку задача тори реализовать Brexit и бросить вызов (Джереми) Корбину (лидер оппозиционной Лейбористской партии), он прекрасно подходит для этого", - сказал другой источник газеты, подчеркнув, что Дэвис не состоит в лагере заговорщиков, однако против Мэй "выступает группа парламентских заместителей министров".