Премьер Австралии сожалеет в связи с отсутствием заявления G20 по КНДР

СИДНЕЙ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выразил сожаление в связи с тем, что по итогам саммита G20 в Гамбурге не было принято заявления с осуждением КНДР, продолжающей проводить ракетные испытания. Об этом сообщает телекомпания ABC.

"Председательствовавшая на саммите канцлер ФРГ Ангела Меркель обратила внимание на то, что исторически "двадцатка" является прежде всего экономической конференцией, но при этом участники в один голос осуждали поведение северокорейского режима", - сказал Тернбулл, беседуя в воскресенье с журналистами в Париже, где он находится с визитом. "Я бы предпочел, чтобы по итогам саммита было сделано единодушное заявление (в отношении КНДР - прим. ТАСС), но достичь этого не удалось", - признал австралийский премьер.

"Никто из участников саммита G20 не защищал действия Северной Кореи", - подчеркнул Тернбулл. "Китай, который, как я уже неоднократно говорил, имеет самые мощные рычаги влияния на КНДР и поэтому несет наибольшую ответственность, прямо осуждал действия Северной Кореи и высказывался в поддержку санкций принятых в отношении Пхеньяна СБ ООН", - уточнил премьер Австралии.