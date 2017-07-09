Тиллерсон: тема вмешательства в выборы в США препятствует налаживанию отношений с РФ

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Тема предполагаемого вмешательства в прошлогодние американские выборы является преградой для налаживания двусторонних отношений с РФ. Такое мнение выразил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Как я уже сказал, это была первая тема дискуссии. Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно в беседе с президентом Путиным, - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении темы вмешательства в выборы США на переговорах в Гамбурге. - Я думаю, очень важно, что этот вопрос волнует американцев. И этот вопрос также является препятствием для налаживания отношений с РФ".

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.