Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: тема вмешательства в выборы в США препятствует налаживанию отношений с РФ

Международная панорама
9 июля, 16:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июля. /ТАСС

Госсекретарь напомнил, что это была первая тема, которую Дональд Трамп поднял в беседе с Владимиром Путиным в Гамбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Тема предполагаемого вмешательства в прошлогодние американские выборы является преградой для налаживания двусторонних отношений с РФ. Такое мнение выразил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Как я уже сказал, это была первая тема дискуссии. Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно в беседе с президентом Путиным, - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении темы вмешательства в выборы США на переговорах в Гамбурге. - Я думаю, очень важно, что этот вопрос волнует американцев. И этот вопрос также является препятствием для налаживания отношений с РФ".

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Тиллерсон, Рекс Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Антона Носика
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Трамп: настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией
4
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
5
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама