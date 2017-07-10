Председатель ПА ОБСЕ поддержала инициативу Лукашенко перезапустить Хельсинкский процесс

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен поддержала идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости перезапуска Хельсинкского процесса.

"Я абсолютно поддерживаю эту инициативу", - сказала Муттонен в воскресенье эфире телеканала "Беларусь 1". "Я думаю, это хорошая идея, потому что нам нужно как можно скорее решить накопившиеся проблемы", - добавила она.

Со своей стороны генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла отметил, что инициатива Лукашенко "может дать импульс к развитию ОБСЕ".

В Хельсинки в 1975 году состоялась Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе, на которой были приняты решения по перестройке европейской системы международных отношений на принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество. Лукашенко на пленарном заседании 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, предложил учесть огромный позитивный опыт Хельсинкского процесса 70-х годов и начать широкий диалог под названием "Хельсинки -2", направленный на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на пространстве Евро-Атлантики и Евразии.