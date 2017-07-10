Экс-глава Пентагона убежден, что США готовы отразить потенциальную атаку со стороны КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы отразить возможную атаку со стороны КНДР, и американцам не стоит беспокоиться, что потенциально запущенная Пхеньяном баллистическая ракета сможет достичь берегов США. Об этом заявил бывший глава американского Министерства обороны Эштон Картер, который выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

"Мы очень хорошо подготовлены", - заявил Картер. "Мы занимаемся этим с 1953 года", - указал он, имея в виду год окончания Корейской войны. "Мы постоянно улучшали наши военные возможности, возможности Южной Кореи также стали лучше", - подчеркнул Картер, который занимал должность главы Пентагона в 2015-2017 гг. при администрации Барака Обамы.

"Мы последовательно разворачивали системы противоракетной обороны, как ближнего, так и дальнего радиуса действия, в ожидании того, что, как мы считали, Северная Корея будет предпринимать", - отметил Картер. По его словам, США делали это, чтобы "постоянно быть на шаг впереди" Пхеньяна. При этом, отвечая на вопрос, надежно ли защищены США от возможного ракетного удара со стороны КНДР, экс-глава военного ведомства ответил: "Конечно".

Картер также добавил, что "важно не относиться легкомысленно к идее военных действий по отношению к Северной Корее или же к войне". При этом экс-министр выступил за проведение в отношении Пхеньяна того, что он назвал "дипломатией принуждения", заявив также о необходимости привлечения Китая к урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Президент США Дональд Трамп в последние дни в своем микроблоге в Twitter неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное давление на КНДР.