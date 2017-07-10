Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава Пентагона убежден, что США готовы отразить потенциальную атаку со стороны КНДР

Международная панорама
10 июля, 3:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Эштон Картер также выступил за проведение в отношении Пхеньяна дипломатии принуждения

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы отразить возможную атаку со стороны КНДР, и американцам не стоит беспокоиться, что потенциально запущенная Пхеньяном баллистическая ракета сможет достичь берегов США. Об этом заявил бывший глава американского Министерства обороны Эштон Картер, который выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© AP Photo/Ahn Young-joon

Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах

В постпредстве РФ опровергли сообщения о блокировке Россией заявления СБ ООН по КНДР

Давление на Пхеньян: США продолжили угрозы в адрес КНДР на площадке Совбеза

"Мы очень хорошо подготовлены", - заявил Картер. "Мы занимаемся этим с 1953 года", - указал он, имея в виду год окончания Корейской войны. "Мы постоянно улучшали наши военные возможности, возможности Южной Кореи также стали лучше", - подчеркнул Картер, который занимал должность главы Пентагона в 2015-2017 гг. при администрации Барака Обамы.

"Мы последовательно разворачивали системы противоракетной обороны, как ближнего, так и дальнего радиуса действия, в ожидании того, что, как мы считали, Северная Корея будет предпринимать", - отметил Картер. По его словам, США делали это, чтобы "постоянно быть на шаг впереди" Пхеньяна. При этом, отвечая на вопрос, надежно ли защищены США от возможного ракетного удара со стороны КНДР, экс-глава военного ведомства ответил: "Конечно".

Картер также добавил, что "важно не относиться легкомысленно к идее военных действий по отношению к Северной Корее или же к войне". При этом экс-министр выступил за проведение в отношении Пхеньяна того, что он назвал "дипломатией принуждения", заявив также о необходимости привлечения Китая к урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Президент США Дональд Трамп в последние дни в своем микроблоге в Twitter неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное давление на КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Картер, Эштон
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
2
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
3
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
4
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
5
Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане
6
Растить, женить и замуж выдавать: как живет в Бурятии семья фермеров из 43 человек
7
СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год
Темы дня
Реклама