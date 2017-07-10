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Сирия поздравила Ирак с победой над террористами в Мосуле

Международная панорама
10 июля, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В МИД Сирии подчеркнули важность сотрудничества вооруженных сил двух стран в уничтожении "остатков банд ИГ"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Разгром террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле является "большой победой сынов иракского народа". Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, распространенном в понедельник агентством SANA.

"Сирия поздравляет правительство Ирака, его армию и народное ополчение с этим успехом и подчеркивает важность сотрудничества вооруженных сил двух братских государств для уничтожения остатков банд ИГ", - говорится в документе.

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