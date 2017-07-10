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В Одессе начались украинско-американские военные учения Sea Breeze

Международная панорама
10 июля, 11:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

В маневрах примут участие более 30 судов, среди которых корабли обеспечения и катера. Кроме того, будут задействованы более двух десятков летательных аппаратов

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze-2017 начались в Одессе. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

В маневрах примут участие более 30 судов, в том числе корабли обеспечения и катера, также будут задействованы более двух десятков летательных аппаратов. По информации минобороны Украины, всего в учениях будет задействовано более 3 тыс. человек из 16 стран мира, в том числе воинские части Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Канады, Франции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции.

Ранее в аэропорт Одессы для участия в международных учениях прибыли специальные подразделения НАТО, в том числе около десятка специалистов-водолазов и несколько десятков военнослужащих других специальностей. Кроме того, для участия в Sea Breeze еще 8 июля в Черное море вошел американский эсминец USS Carney (DDG 64) типа Arleigh Burke.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США. В 2016 году они проходили 18-30 июля с участием военных моряков, наблюдателей и инструкторов из 16 стран (Украина, США, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция, Финляндия) и охватывали северо-западную часть Черного моря, юг Одесской и часть Николаевской областей. В этом году учения Sea Breeze пройдут 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

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