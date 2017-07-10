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Рассмотрение в СНБО проекта о реинтеграции Донбасса перенесено

Международная панорама
10 июля, 13:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

По словам вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, о том, когда именно этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Совбеза "проинформируют соответствующие структуры СНБО"

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса все еще находится в разработке и вскоре будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), однако не на сегодняшнее заседание Совбеза. Об этом в понедельник сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"В ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но произойдет не сегодня. Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом, продолжается", - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, о том, когда именно этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Совбеза "проинформируют соответствующие структуры СНБО". Таким образом, вице-спикер опровергла свое заявление, что указанный проект будет рассматриваться на сегодняшнем заседании Совбеза, назначенном на 16:00 мск.

Окончательно проекта никто не видел

Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщала, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Петра Порошенко. В частности, президент получит право (без разрешения Рады) вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам заместителя главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Раде Алексея Гончаренко, документ также предусматривает невозможность проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

Рада может рассмотреть

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял ранее, что парламент может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на текущей пленарной неделе, то есть в период с 11 по 14 июля. Глава парламента предложил в понедельник на совещании депутатских групп и фракций не закрывать сессию на время летних парламентских каникул, с тем, чтобы в любой момент можно было провести заседание Рады и принять "важные решения".

По заявлениям депутатов Рады, законопроект, в том числе, будет предусматривать возможность введения в зоне силовой операции в Донбассе режима военного положения и передачу контроля за действиями силовиков специальному штабу, который возглавит президент Украины.

Как заявил на согласительном совете Рады глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, как называемая реинтеграция Донбасса уже заложена в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, поэтому необходимости в принятии отдельного закона нет. "Хочу всех вернуть к минскому протоколу: если проанализировать его пункты, то точно такая же реинтеграция там пошагово прописана и с политической, и с юридической точек зрения", - подчеркнул он.

В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявлял ранее, что законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой разрушить Минские соглашения.

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