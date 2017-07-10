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НАТО обещает помочь Украине со спутниковой связью

Международная панорама
10 июля, 13:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

По словам генсека НАТО, через 10 трастовых фондов страны Североатлантического альянса выделили почти €40 млн на помощь Украине в таких областях, как киберзащита, медицинская реабилитация и т.д.

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс предоставит Украине помощь в области спутниковой связи.

"НАТО будет и в дальнейшем предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели пакет помощи Украине, через 10 трастовых фондов страны НАТО выделили почти €40 млн на помощь Украине в таких областях, как киберзащита, мед реабилитация и т.д. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине помощь в спутниковой связи", - сказал он, находясь с визитом в Киеве.

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Столтенберг, Йенс
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