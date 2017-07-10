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НАТО вслед за ЕС пообещала предоставить Украине помощь в киберзащите

Международная панорама
10 июля, 14:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "рассчитывает на взаимодействие с Украиной, чтобы эффективно реагировать на угрозы"

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. НАТО вслед за Евросоюзом пообещала предоставить Украине помощь в области киберзащиты. Об этом сообщил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Кибератаки - ключевой элемент гибридной войны. Мы готовы предоставить Украине оборудование для государственных институтов и структур, чтобы узнать, кто стоит за кибератаками, а также чтобы предотвратить новые, - сказал он, добавив, что альянс "рассчитывает на взаимодействие с Украиной, чтобы эффективно реагировать на угрозы".

Обещание Столтенберга последовало после оглашения в Брюсселе 6 июля еврокомиссаром по евро и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом заявления о том, что новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере.

27 июня компьютерный вирус атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya.A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры, требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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Столтенберг, Йенс
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