НАТО вслед за ЕС пообещала предоставить Украине помощь в киберзащите

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. НАТО вслед за Евросоюзом пообещала предоставить Украине помощь в области киберзащиты. Об этом сообщил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Кибератаки - ключевой элемент гибридной войны. Мы готовы предоставить Украине оборудование для государственных институтов и структур, чтобы узнать, кто стоит за кибератаками, а также чтобы предотвратить новые, - сказал он, добавив, что альянс "рассчитывает на взаимодействие с Украиной, чтобы эффективно реагировать на угрозы".

Обещание Столтенберга последовало после оглашения в Брюсселе 6 июля еврокомиссаром по евро и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом заявления о том, что новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере.

27 июня компьютерный вирус атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya.A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры, требует выкуп в размере $300 в биткоинах.