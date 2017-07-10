На Украине будут финансировать бюджет за счет конфискованных средств окружения Януковича

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о начале финансирования государственного бюджета за счет средств, которые ранее были конфискованы с банковских счетов, связанных с окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Принято решение начать финансирование госбюджета за счет конфискованных финансовых ресурсов, которые были конфискованы со счетов "Ощадбанка" и других", - заявил Турчинов, добавив, что эти деньги связаны с окружением Януковича.