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Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции, связанные с вмешательством в выборы

Международная панорама
10 июля, 22:28 дата обновления: 10 июля, 22:48 UTC+3

Заместитель пресс-секретаря администрации США Сара Сандерс отметила, что позиция американского лидера после встречи с российским главой "не изменилась"

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Санкции в отношении России, связанные с приписываемым российским властям вмешательством в американские президентские выборы, обсуждались на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

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"Обсуждались санкции, связанные с вмешательством в выборы, но не более того", - сказала она. Сандерс также добавила, что позиция Трампа по поводу санкций против России после встречи с Путиным "не изменилась".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что в ходе встречи лидеров также поднимался вопрос изъятой в США российской дипломатической собственности. "Мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости", - заверил Лавров.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан- Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа Санкции в отношении России
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