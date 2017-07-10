Реакция мировых СМИ на встречу президентов России и США на саммите G20

США

Газета The Washington Post: "Президент (Дональд) Трамп в воскресенье постарался оставить в прошлом утверждения о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, по существу отвергнув ради налаживания партнерства и сотрудничества с президентом Владимиром Путиным важность однозначного заключения (американского) разведывательного сообщества о действиях иностранного противника. Выступив с первыми публичными комментариями после переговоров с Путиным в Германии, Трамп поклялся "двигаться вперед в конструктивной работе с Россией".

Газета Politico: "Встреча двух президентов завершилась ошеломляющей победой Владимира Путина, а обеспечил ему эту победу Дональд Трамп. Словом и делом президент США просигнализировал о готовности подстраиваться под мировоззрение Владимира Путина и предпринял шаги в этом направлении. Он почти целиком поддержал ту картину развития событий, которую скрупулезно выстраивает российский лидер".

Газета The New York Times: "Президент Трамп в ходе первой встречи лицом к лицу с президентом Путиным поднял вопрос о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года, однако, как сообщили американские официальные лица, быстро перешел к вопросу о том, как стороны могли бы работать вместе, в том числе в области противодействия кибератакам и деэскалации войны в Сирии. Встреча Путина и Трампа отодвинула на задний план всю остальную повестку дня саммита "двадцатки" и рассматривалась как потенциально опасная для американского президента, которого преследуют вопросы о сговоре с русскими в ходе предвыборной кампании. Однако, как ни странно, переговоры с Путиным превратились в благоприятное для Трампа событие в первый день саммита G20, где США оказались в возросшей изоляции со стороны других участников встречи по таким вопросам, как изменение климата, иммиграция и торговля".

Газета The Wall Street Journal: "Президент Трамп начал свою первую встречу с президентом Путиным с выражения озабоченности по поводу вмешательства России в американские выборы, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон, подчеркнувший, что Путин отрицал какое-либо вмешательство. В ходе встречи с журналистами Тиллерсон отметил, что вступающее в силу соглашение о прекращении огня в юго-западных районах Сирии служит первым указанием на то, что США и Россия способны взаимодействовать. Официальные лица из Иордании и Израиля - стран, граничащих с юго-западными районами Сирии, - также принимали участие в американо-российских переговорах. По словам Тиллерсона, Трамп хочет, чтобы Россия взяла на себя обязательство не вмешиваться вновь в дела США или других стран. При этом он отметил, что Трамп говорил с Путиным о том, как обе стороны могли бы продвигаться далее с учетом разногласий относительно вмешательства в выборы".

Телекомпания CNN: "Президенты Трамп и Путин, похоже, добились определенного прогресса в преодолении разногласий по некоторым вопросам, однако пока слишком рано говорить об успехе и объявлять о прекращении враждебности, которая являлась характерной чертой американо-российских отношений в последнее время. Президент Трамп сделал больше, чем от него ожидали, подняв на встрече вопрос о вмешательстве России в американские выборы. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как сообщалось, заявил российским журналистам, что Путин отрицал какое-либо вмешательство и что Трамп принял это заявление. У госсекретаря Тиллерсона была принципиально иная версия беседы: он сказал, что обе стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу. Что касается Путина, то для него нынешняя встреча стала еще большим успехом. Больше всего Путин стремится к тому, чтобы его считали влиятельным игроком на мировой арене, и он достиг этого. И до нынешней встречи с Трампом у Путина были основания для того, чтобы быть довольным ходом событий. Хотя США не отменили санкций в отношении России, что является одним из наиболее приоритетных для Путина вопросов, он может с удовольствием наблюдать за тем, что происходит в странах Запада после прихода к власти Трампа. В западном альянсе возникли глубокие разногласия, и он оказался ослабленным. США и их западноевропейские партнеры более не придерживаются единых позиций по ключевым вопросам".

Телекомпания Fox: "Встреча проходила в условиях, когда Трамп изменил характер своих высказываний и занял более жесткую позицию в отношении России. С момента вступления на пост президента энтузиазм Трампа в отношении налаживания отношений с Россией значительно угас, и он подвергал Россию критике за ее поддержку президента Сирии Башара Асада. США также вызвали недовольство Москвы тем, что согласились продать системы ПРО "Пэтриот" Польше, а в выступлении в Варшаве Трамп подверг критике Россию за подрывную деятельность по всему миру".

Телекомпания ABC: "Россия и США заявили, что первая встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите Группы двадцати в Германии была успешной. Однако спустя несколько часов Белому дому пришлось защищать Трампа от критики, поскольку его обвинили в том, что он проявил мягкость в общении с Путиным. Как представляется, Кремль обошел администрацию США в том, что касается интерпретации (итогов) встречи".

Агентство Bloomberg: "Вполне вероятно, что президент Путин шел на первую встречу с президентом Трампом с желанием предоставить ему нечто такое, что можно было бы продемонстрировать американской аудитории и сообщить об этом в "Твиттере". Путин предоставил ему такую возможность. Соглашение о прекращении огня в юго-западной части Сирии - заголовок на 140 знаков, который Трамп может использовать в качестве доказательства того, что его идея более тесного взаимодействия с правительством Путина начинает давать результаты... Трамп, похоже, готов идти дальше, оставив позади спор по поводу вмешательства России в президентские выборы 2016 года... Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что встреча, "совершенно очевидно, не была моментом триумфа" для Трампа, поскольку на ней не было достигнуто ничего, кроме соглашения о прекращении огня (в Сирии). По его словам, подход к проблеме вмешательства в предвыборную кампанию "внушает тревогу". "Не удивительно, что демократы без проволочек объявили встречу провалом", - заявил Макфол".

Журнал Forbes: "На первый взгляд кажется, что встреча продемонстрировала готовность двух лидеров добиться практических результатов на основе внешне дружественных связей между ними. Однако, несмотря на заявления обеих сторон о том, что встреча прошла хорошо, очевидно, что они друг другу не доверяют... С точки зрения России, сотрудничество с США основано не только на заверениях в дружбе, но и на заключении различных соглашений, в которых учитываются интересы Москвы. Это включает в себя и признание за Россией права иметь все преимущества великой державы, к примеру, сохранять свою сферу влияния на постсоветском пространстве, обращение с ней как с равной или имеющей право и обязанность принимать решения по ключевым вопросам международной повестки дня. В течение своего президентского срока Обама это понял, и отношения перешли в конфликтную плоскость. Вероятно, когда Трамп осознает, в чем заключаются требования России, он последует по пути Обамы и откажется от дружественной риторики... Трамп также поймет, что Путин, в отличие от него, является человеком, предпочитающим решительные действия, а не разговоры".

Германия

Медиакомпания Deutsche Welle: "Встречи мировых звезд бокса, как например Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, приковывают к себе внимание многомиллионной публики. Однако волнение вокруг поединка на ринге меркнет в сравнении с возбуждением вокруг первой встречи двух глобальных политических игроков - Владимира Путина и Дональда Трампа. Побледнеет ли Путин во время крепкого рукопожатия Трампа? Сможет ли Трамп вынести холодный взгляд Путина? Кто из них обоих первым падет на колени? Все, кто ожидал сенсации, были разочарованы - встреча прошла как по маслу. Волнение вокруг нее, возможно, и было чрезмерным, но сближение Трампа и Путина, каким бы поверхностным оно при всех сомнениях ни казалось, может дать толчок к выстраиванию конструктивных отношений".

Газета Die Zeit: "Встреча может стать новым началом, свидетельством чему является сближение с Россией по теме Сирии, заявила американская сторона. Когда переговоры еще шли, стало известно, что США и Россия готовят перемирие для юго-запада Сирии. Хотя все с огромным нетерпением ждали этого момента, он не принес полной ясности. Вопросы остаются, и все будут так же пристально наблюдать за следующими шагами, как и за этим флиртом на полях саммита".

Газета Handelsblatt: "Первая встреча Трампа и Путина порождает надежду на разрядку напряженности в отношениях сверхдержав, однако конфликт между двумя странами ни в коей мере не урегулирован. В то время как госсекретарь (Тиллерсон) сообщил, что Трамп ясно заявил Путину о вмешательстве российских хакеров в предвыборную гонку в США, его коллега Сергей Лавров представил данную тему в другом свете".

Газета Saechsische Zeitung: "По-настоящему ощутимый результат саммита был достигнут лишь на его полях... Договоренность о частичном перемирии в Сирии вселяет, по крайней мере, осторожную надежду на то, что обе сверхдержавы теперь вместе будут пытаться положить конец трагедии".

Великобритания

Газета The Independent: "Лидеры США и России вдвоем заявили о политической победе после своей первой встречи. На ней стороны, судя по всему, договорились о потенциально значимом перемирии на территории части Сирии. Это стало сюрпризом, который мало кто предсказывал. Администрация Трампа заявила, что с самого начала встречи, которая продлилась 2 часа 16 минут, президент США оказывал давление на Владимира Путина во время "очень оживленного и продолжительного" обмена мнениями по поводу предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Несмотря на различные версии долго ожидавшейся встречи между лидерами двух государств с наибольшим ядерным арсеналом в мире, стороны, кажется, сумели выработать нечто имеющее истинную ценность - перемирие на юго-западе Сирии, гарантами которого выступят Россия, США и Иордания".

Газета The Guardian: "Всеобщее внимание к встрече Трампа и Путина рассердило Германию - страну, организовавшую саммит G20. Она в течение года тщательно разрабатывала собственную программу для "двадцатки". В течение первого дня произошли стычки между германским канцлером Ангелой Меркель и Трампом по поводу изменения климата, в то время как ЕС пригрозила немедленными ответными санкциями против Соединенных Штатов, если те реализуют свои планы ввести новые тарифы на импорт стали".

Франция

Газета Le Figaro: "После жесткого обмена мнениями по поводу обвинений в российском вмешательстве в президентские выборы в США двое руководителей обнаружили "позитивную алхимию" по многочисленным досье, в особенности по Сирии... Ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин не хотели завершать (встречу) констатацией разногласий".

Газета Le Mond: "Пока трудно сказать, особенно с учетом непредсказуемости Трампа, была ли эта встреча поворотным моментом и что она принесет американо-российским отношениям в ближайшие месяцы. Времена, когда кандидат Трамп восхвалял господина Путина ("сильного человека, которым я восхищаюсь"), прошли. За истекшие месяцы президент Трамп ужесточил тон по отношению к Москве, в том числе для того, чтобы заставить забыть о постоянных обвинениях в связях его команды с Кремлем, а также о российском вмешательстве в предвыборную кампанию 2016 года".

Италия

Газета La Stampa: "Путину и Трампу в итоге удалось избежать соперничества в духе мачо, обсуждая больше то, как восстановить отношения. Однако по пути к успеху в достижении этой цели остается много неизвестных. Чтобы по-настоящему понять и интерпретировать эту первую встречу двух лидеров, нужно учитывать в первую очередь стратегию и задачи Путина, который исходит из непредсказуемости и политических зигзагов Трампа, стараясь обратить их в свою пользу. Путин прекрасно знает, какому давлению подвергается Трамп и дома, и в мире, и предлагает себя в качестве надежного партнера, но при этом не слишком уступчивого. В целом же каждый остался собой: Путин, как всегда, уверенным в себе, Трамп, как всегда, готовый сменить линию, следуя своему инстинкту".

Газета Corriere della sera: "C точки зрения характеров и симпатии двух настоящих мужчин "саммит на саммите" между Путиным и Трампом стал хорошим началом. Разумеется, эта дискуссия, продлившаяся намного дольше того времени, которое было предусмотрено протоколом, не обошлась без острых моментов. Но для Путина ее результат скорее позитивный. К тому же российский лидер заручился уважением и должным отношением к России, которую вывел в ранг глобального игрока. С точки зрения Белого дома, основную политическую и медийную нагрузку этого визита Трампа в Европу несли остановка в Варшаве (до саммита "двадцатки") и встреча с Владимиром Путиным "на полях" саммита. Все остальное президенту (Трампу) было нескрываемо скучно".

Испания

Газета El Pais: "В физике магнетизм - это природное явление, из-за которого объекты притягиваются друг к другу. В политике, где все более сложно, - это именно то, что произошло между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президент США очарован российским лидером. Подобное притяжение, как у электрических зарядов, заставило его (Трампа) провести встречу, которую настоятельно не рекомендовали устраивать его советники. Сирия, КНДР, Украина или те же самые санкции против Москвы - это вопросы, которые заслуживают больше, чем одной встречи. Путину нечего терять в отличие от Трампа. Для российской стороны соглашение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии является огромным дипломатическим успехом".

Швеция

Газета Dagens Nyheter: "Для Путина встречу можно считать еще одним удачным с точки зрения имиджа эпизодом. Что касается Трампа, то пока неясно, что именно он хочет получить от дружественных отношений с российским лидером... Трамп, последовательно старавшийся не говорить плохо лично о Путине, во время визита в Польшу перед саммитом G20 критиковал роль России в конфликте на востоке Украины".

Газета Aftonbladet: "Похоже, Путин настоял на закрытой встрече, что дало ему явное преимущество. Наряду со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым он обладает многолетним опытом дипломатической игры, в то время как Трамп и его госсекретарь Рекс Тиллерсон являются новичками в этом деле".

Норвегия

Газета Aftenposten: "Хорошо прежде всего то, что лидеры США и России ведут диалог. Если верить госсекретарю США Рексу Тиллерсону, то на личностном уровне между ними чувствовалась позитивная "химическая реакция". Это снижает риск недопонимания и способствует укреплению мира".

Газета Dagbladet: "Для Трампа было важно провести встречу в позитивном ключе и желательно с конкретной повесткой. Похоже, что он получил то, что хотел. Он также поднял вопрос о вмешательстве России в американские выборы, и для него это большой плюс. Для Путина же было важно предстать равным партнерам Америки на саммите G20, в ходе которого его встреча с Трампом приковала бы к себе все внимание прессы, с которой у обоих президентом натянутые отношения".

Финляндия

Телекомпания Yle: "Ожидания от результатов первой встречи Путина и Трампа были невысокими. Ни одна из сторон до встречи не сообщила о вопросах, которые будут на ней рассматриваться - ее характеризовали просто как знакомство глав государств. Поэтому России было достаточно просто избежать публичной ссоры. Одно это уже показывало, что у стран есть намерения нормализовать отношения... Хотя Кремль обиженно следил за тем, как Трамп встретился практически со всеми мировыми лидерами до встречи с Путиным, Москва не обвиняла в этом промедлении Трампа. За всем стоит начатая врагом Трампа "истерическая кампания против русских". Так что даже сам факт двусторонней встречи президентов Кремль расценивает как свою победу. Для России ее смысл был в первую очередь в укреплении собственной позиции в новом многополярном мире как в глазах своих граждан, так и в глазах остального мира. Произошедшая, наконец, встреча - это подтверждение того, что РФ решает мировые конфликты в сотрудничестве с США и на равноправной основе".

Польша

Газета Rzeczpospolita: "Первая встреча президентов России и США прошла в атмосфере любезности, но все указывает на то, что Дональд Трамп не пошел в разговоре с Владимиром Путиным ни на какие уступки, которые должны беспокоить Польшу и другие страны региона. Уже ничего не осталось от планов строительства нового мира, которые во время избирательной кампании и сразу после вступления в должность президента озвучивал Трамп, планов, которые некоторые связывали с созданием новых зон влияния, с новой Ялтой. Несколько месяцев назад мы беспокоились, что в обмен на вклад России в борьбу в Сирии с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) Трамп позволит Кремлю контролировать Украину и на эту тему будет заключена политическая сделка. В ходе переговоров в пятницу Украина упоминалась лишь вскользь".

Япония

Телеканал NHK: "Президенты США и России во время первой личной встречи на саммите G20 договорились о введении зоны деэскалации на юге Сирии, а также решили искать пути улучшения двусторонних отношений, которые, по некоторым оценкам, сейчас находятся на одном из самых низких уровней со времен холодной войны. Однако что касается отношений Москвы и Вашингтона, то пока непонятно, наметится ли какой-либо прогресс после этой встречи, поскольку в США продолжается расследование связей администрации Трампа с РФ".

Агентство Kyodo: "Похоже, что эффект восстановления охладевших отношений был достигнут. Тем не менее расследование американских властей отбрасывает на эти отношения густую тень, что создает препятствия для нормализации связей. У Путина были серьезные ожидания, связанные с приходом к власти Трампа, однако ситуация с расследованием по поводу выборов усилила антироссийскую риторику".

Газета Mainichi shimbun: "В отличие от своего предшественника (Барака Обамы), который старался решать задачи в составе группы государств, Трамп предпочитает делать ставку на личные контакты, поэтому и на этот раз его интересовали отдельные встречи, а не сам саммит G20. Что касается итогов встречи Трампа и Путина, то, по сути, конфликт в юго-западной части Сирии не такой интенсивный, и прекращение огня там - это лишь факт того, что такая договоренность была достигнута на деловом уровне. В то же время абсолютно непонятно, как прийти к миру в Сирии и решить главное противоречие, заключающееся в том, что РФ поддерживает Асада, а США поддерживают оппозицию, которая против Асада. Ситуация в отношениях между Россией и США сейчас такова, что нет другого варианта как искать пути сотрудничества, опираясь на те действия, которые можно выполнять неуклонно".

Китай

Агентство Xinhua: "Первая личная встреча между президентами США и России обнадеживает, поскольку посылает позитивный сигнал в области двусторонних отношений. Как постоянные члены СБ ООН Вашингтон и Москва являются тяжеловесами на мировой арене. Здоровые и стабильные отношения между ними благоприятствуют миру и стабильности во всем мире... Геополитическая конфронтация, омрачающая отношения России и Америки на протяжении десятилетий, не может быть устранена. Нынешние ледяные отношения слишком плохие, чтобы их можно было разморозить за день-другой. Однако достигнутый в последнее время прогресс показывает волю, мудрость и смелость обеих сторон к улучшению отношений. Встреча Путина и Трампа демонстрирует, что они готовы использовать момент и двигаться вперед".

Газета Global Times: "Трамп выдержал сильнейшее давление по поводу его возможной встречи с Путиным, что свидетельствовало об отличие его политики от политики Барака Обамы. Необычно то, что в течение долгого времени не было официальной встречи лидеров США и России. Являясь одними из самых важных в мировой политике, эти отношения имеют особое значение для глобального мира и безопасности. Две страны имеют общие интересы и должны сотрудничать по ряду наиболее насущных проблем, таких как борьба с терроризмом и сирийский вопрос".

Республика Корея

Агентство Yonhap: "По итогам переговоров лидеров США и России американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что замораживание ядерной программы Северной Кореи неприемлемо, поскольку она уже достигла значительного прогресса. В связи с этим Вашингтон считает необходимым полное прекращение северокорейской программы. Таким образом, США отвергли сделанное ранее Россией и Китаем предложение об одновременной приостановке ракетной и ядерной программ КНДР и совместных учений американских и южнокорейских вооруженных сил. Эту инициативу выдвинули Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам саммита в Москве. На встрече лидеров G20 Путин и Трамп провели конструктивный обмен мнениями по проблеме Северной Кореи, однако переговоры выявили разный подход сторон к ее решению".

Австралия

Газета The Australian: "Встреча в Гамбурге показала, что политический принцип Трампа "Америка прежде всего" подрывает власть и влияние США в мире. Более того, в будущем его (Трампа) переиграют и Си Цзиньпин с политикой "Китай прежде сего" и Владимир Путин с политикой "Россия прежде всего", поскольку оба являются профессионалами в этой игре, а Трамп - лишь любителем. Саммит продемонстрировал, что Америка, похоже, не имеет никакой внятной стратегии в отношении ключевых глобальных проблем. Трамп, судя по всему, чувствует, что ему необходимо привлечь на свою сторону другие страны, но не способен это сделать. При этом вызывает тревогу уверенность, с которой с ним обращаются Китай и Россия. У русских есть причины быть довольными. Они приехали на саммит G20 со стратегией налаживания рабочего диалога с Трампом, и они такой диалог получили. Трамп назвал свою первую встречу с Путиным "потрясающей". Путин очень хочет, чтобы президент США обращался с ним как с равным по власти, и, возможно, он этого добился. Трамп считает себя лидером, умеющим заключать эффективные сделки, но его оппоненты - Путин и Си Цзиньпин - принадлежат к такому классу игроков, с которыми он прежде не встречался, хотя их страны не имеют такой же мощи, как Соединенные Штаты".

Мексика

Газета Universal: "Как человек, как политик и как предприниматель Дональд Трамп не расположен к тому, чтобы раздавать комплименты кому-либо. Единственным исключением на протяжении полутора лет, с тех пор, как началась президентская кампания в США, был президент России Владимир Путин. По причинам, многие из которых остаются загадкой, он искренне очарован российским лидером. Это чувство может быть вызвано подлинным восхищением отвагой и стратегическим мышлением Путина, но также может быть связано с тем, что он расплачивается по каким-то важным долгам чести... После первого личного контакта Путина и Трампа стало очевидно, что между двумя лидерами установились хорошие взаимоотношения и что Трамп продолжил демонстрировать свое восхищение Путиным. При появлении на публике американец вел себя особенно тепло и внимательно по отношению к российскому коллеге. Это заметно контрастирует с холодностью и высокомерием, проявленными в ходе общения с другими главами государств, например, с канцлером ФРГ, руководителями КНР или Мексики. В политическом плане создается впечатление, что Трамп действительно убежден в том, что хорошие отношения между США и Россией представляют собой очень важный фактор для поддержания мира и стабильности на планете".

Бразилия

Газета Folha de Sao Paulo: "Пусть это не был нокаут, которого, впрочем, сложно добиться в ходе такого рода встреч, но Владимир Путин одержал убедительную победу по очкам в ходе своей первой встречи с Дональдом Трампом. Конечно, это лишь то, что можно вычленить из первых сообщений о переговорах. В зале находились два лидера, главы внешнеполитических ведомств и переводчики, поэтому вся правда станет известна только через некоторое время. Что касается нынешнего поверхностного слоя фактов, то противоречивые рассказы (об обсуждении) сложной темы вмешательства Москвы в американские выборы говорят не в пользу Трампа... Язык жестов также был благоприятен для Путина. Российский лидер едва смотрел в лицо американца во время первых приветственных слов, и ни один мускул на его лице не дрогнул, когда Трамп назвал "честью" возможность присутствовать на встрече. Наконец, рукопожатия были крепкими, но непродолжительными, чтобы избежать новых неловкостей для представителя Республиканской партии".

ОАЭ

Телеканал Al Arabiya: "Было ли совпадением, что супруга президента США Дональда Трампа - Меланья на ужине, который проводился во время встречи G20, сидела за столом рядом с президентом России Владимиром Путиным? Никто не сможет ответить на этот вопрос, однако распространенные фотографии свидетельствуют о дружеской, а не официальной атмосфере, обычно царящей во время подобных "дипломатических застолий".

Саудовская Аравия

Газета Al-Sharq al-Awsat: "Важность встречи Трампа и Путина заключена в самом диалоге между США и РФ после длительного периода ухудшения отношений. Для Трампа эта встреча - возможность реализовать свое предвыборное обещание улучшить отношения с Москвой. Больше всех выиграл Путин, для России это возможность выйти из "холодной зимней спячки" после экономических санкций и дипломатической изоляции".

Ливан

Газета Al-Akhbar: "Встреча с президентом России Владимиром Путиным помогла главе Белого дома Дональду Трампу выйти из изоляции, в которой он оказался на саммите G-20 в Гамбурге в результате сделанных ранее опрометчивых шагов и высказываний. Благодаря этой встрече Трамп обрел статус политика, способного договариваться с Россией, что вполне устраивает европейских партнеров США. Перемирие на юге Сирии - важнейший итог переговоров российского и американского лидеров. Если эта сделка выдержит испытание, то Москва и Вашингтон убедительно продемонстрируют эффективность своего взаимодействия. То, что США пошли на договоренности, в которые вовлечено правительство в Дамаске, является дипломатическим успехом России. Это исключительный момент может изменить весь ход конфликта в Сирии, поскольку он открывает путь контактам через российских посредников между Дамаском и Вашингтоном"