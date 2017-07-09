Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы США

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не поверил заявлениям российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не вмешивалась в прошлогодние американские выборы. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телекомпании Fox News руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

"Президент [Трамп] абсолютно не поверил опровержению президента Путина", - сказал Прибас. По его словам, американский лидер на встрече с главой российского государства на состоявшемся саммите G20 в Гамбурге "немедленно поднял" вопрос о якобы имевшем место вмешательстве РФ в предвыборные процессы в США.

Как указал представитель Белого дома, данный вопрос "не был пятиминутной частью разговора, этому была посвящена продолжительная часть встречи" двух лидеров. Лишь после того как стороны подробно обсудили указанную тему, они перешли к другим вопросам, отметил Прибас.

Ранее Трамп сообщил, что Путин во время их встречи на саммите G20 категорически отверг утверждения о вмешательстве РФ в прошлогодние американские выборы. "Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

В субботу Путин на саммите "двадцатки" в Гамбурге заявил, что Трамп "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Ранее с американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США в прошлом году. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.