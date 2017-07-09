Трамп назвал саммит G20 большим успехом для США

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра некоторых соглашений, заключенных США ранее. Об этом в воскресенье американский президент написал на своей личной странице в Twitter.

"Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее", - написал он.

The G 20 Summit was a great success for the U.S. - Explained that the U.S. must fix the many bad trade deals it has made. Will get done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 July 2017

Трамп также сообщил, что российский лидер Владимир Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве РФ в прошлогодние американские президентские выборы. "Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал Трамп.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 July 2017

В субботу сам Путин на саммите G20 в Гамбурге заявил, что Трамп "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Ранее с американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.

Также американский лидер заявил, что настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией. Он отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге обсуждалось обеспечение режима перемирия в ряде регионов Сирии. "Сейчас настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией", - написал Трамп.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 July 2017

На встрече лидеров РФ и США была достигнута договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии.

Состоявшиеся в пятницу на саммите G20 в Гамбурге переговоры Путина и Трампа продолжались свыше двух часов вместо запланированного получаса. Американский президент в субботу утром, отвечая на вопросы СМИ, назвал встречу грандиозной. Российский лидер, выступая в тот же день на саммите на итоговой пресс-конференции, выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, заявив, что, по его мнению, для этого созданы определенные предпосылки.