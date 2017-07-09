Белый дом: встреча Путина и Трампа стала стартом работы РФ и США над крупными проблемами

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге положили начало совместной работе России и США над крупными проблемами международной повестки дня. Это подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, беседуя в субботу с журналистами на борту самолета американского лидера на пути из Гамбурга в Вашингтон.

Начало диалога по сложным проблемам

"Никакие проблемы не были решены. Никто не ожидал, что какие-либо проблемы будут решены на этой встрече. Но она стала началом диалога по определенным наборам сложных проблем, над которыми мы теперь начинаем работать вместе", - заявил советник главы администрации США.

С его точки зрения, самым важным итогом контакта на высшем уровне стала демонстрация "важности наличия двусторонних отношений с Россией", позволяющих "вместе работать над проблемами".

Распоряжения на будущее

По словам Макмастера, по завершении встречи Трамп и сопровождавший его госсекретарь США Рекс Тиллерсон дали соответствующие распоряжения по дальнейшему взаимодействию с Россией.

Среди вопросов, обсуждавшихся президентами и подлежащих совместной разработке, высокопоставленный представитель Белого дома назвал прежде всего урегулирование в Сирии и обеспечение безопасности в киберпространстве, "необходимость обеспечить защиту избирательных систем в США, Европе и других регионах". "Так что вы видите начало совместной работы в этих областях", - сказал Макмастер.

Не просто завязывание знакомств

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин, который принимал участие в брифинге вместе с Макмастером и главой Национального экономического совета при Белом доме Гэри Коном, указал, что "двумя другими наиболее содержательными двусторонними встречами" Трампа в Гамбурге, помимо контакта с лидерами Японии и Республики Корея, стали переговоры с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В целом же у Трампа состоялось восемь двусторонних встреч и три коротких контакта "на ногах", уточнил Мнучин. По его выражению, "двусторонние встречи были не просто ориентированы на строительство отношений", то есть завязывание знакомств. "Они были ... сфокусированы на вопросах экономики, торговли, безопасности, на теме Северной Кореи", - отметил министр.

На встрече с российским лидером его американский коллега, согласно изложенной Мнучиным информации, "сконцентрировался на Сирии, Украине и Северной Корее" после того, как состоялось "весьма содержательное обсуждение" вопросов, связанных с утверждениями о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских выборов.

"Они [Путин и Трамп] достигли договоренности о том, что начнут создание группы по киберпространству, чтобы гарантировать абсолютное отсутствие вмешательства [в выборы], что они будут вместе работать по кибербезопасности", - напомнил руководитель Минфина США.

На вопрос о том, принял ли Трамп заверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в ход выборов в США, он прямого ответа не дал. Вместо этого Мнучин несколько раз повторил, что Трамп "блестяще управился со встречей". "Мы не будем комментировать то, что говорят другие", - добавил министр, когда его внимание привлекли к высказываниям Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на тему якобы имевшего место вмешательства в ход американских выборов. "Совершенно ясно, что есть множество вопросов, по которым нам надо открыть диалог", - убежден Мнучин.

Крупный успех

Он также назвал "крупным успехом" договоренности о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, выработанные Москвой, Вашингтоном и Амманом. О создании этой зоны было объявлено по итогам встречи Путина и Трампа.

Мнучин отрицательно ответил на вопрос о том, затрагивалась ли на нынешних переговорах двух президентов проблема возвращения России двух ее дипломатических дач в США американскими властями. Министр отметил, что его проинформировали только о результатах встречи, а про тему дипломатической собственности ему ничего неизвестно.