Американский эксперт назвал прекрасной первой встречей контакт Путина и Трампа

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в германском Гамбурге стали прекрасной первой встречей. Такое мнение выразил в субботу в краткой беседе с корреспондентом ТАСС директор отдела исследований внешнеполитической программы вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.
"Я считаю, что это была прекрасная первая встреча", - сказал американский эксперт, который в 2011-12 годах был членом внешнего консультативного совета ЦРУ. "Однако, - полагает О'Хэнлон, - теперь начинается сложная часть". "Преодоление [конфликта] в Сирии, обеспечение безопасности в киберпространстве и урегулирование на Украине - все эти вопросы будут чрезвычайно сложными", - пояснил старший научный сотрудник Института Брукингса.
Путин и Трамп провели в пятницу первую личную встречу в рамках саммита "двадцатки". Беседа продолжалась вместо запланированных тридцати минут 2 часа 15 минут.
Как заявил журналистам по итогам встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров, подтвердилось его ощущение, что оба лидера "движимы национальными интересами своих стран и видят их, прежде всего, в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии и создавать проблемы на ровном месте". Глава МИД РФ отметил, что "именно в таком конкретном и деловом ключе обсуждали Сирию, Украину, Корейский полуостров, кибербезопасность и целый ряд других вопросов".