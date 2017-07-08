Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал верить трактовке деталей беседы Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которую дал глава МИД России Сергей Лавров.

"Верьте Лаврову, я не работаю на [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона", - заявил он журналистам. Так Песков ответил на просьбу прокомментировать разногласия в трактовках деталей встречи двух лидеров в этой части, которые дали Лавров и Тиллерсон.

Представитель Кремля также не стал говорить, сколько времени из своей беседы лидеры уделили теме якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США.

Ранее госсекретарь США, описывая беседу двух лидеров о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, заявил, что Трамп "надавил" на Путина, задавая этот вопрос. Лавров, рассказывая об итогах встречи президентов, заявил, что Путин озвучил российскую позицию по этому вопросу и Трамп "принял ее".