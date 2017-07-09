Эксперт: оппоненты Трампа в США будут пытаться сорвать все его договоренности с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Первая встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом прошла очень успешно, однако политические оппоненты главы Белого дома обязательно попытаются сорвать все достигнутые договоренности. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Говоря об итогах встречи лидеров, состоявшейся в пятницу в Гамбурге, эксперт указал, что "обе стороны добились того, что они хотели". "Они в общем-то прошлись по всему сектору проблем. Это, конечно, большой плюс, когда восстанавливаются отношения, восстанавливается доверие", - констатировал эксперт.

Разговор реалистов

Успех встречи, по мнению профессора, был обусловлен, в частности, тем, что лидеры "очень легко нашли общий язык". Как отметил Коробков, для Трампа, в отличие от его предшественника на посту президента Барака Обамы, "идеология и все, что с ней связано, - это вторично". В частности, поэтому между президентами состоялась "деловая, без позерства беседа, разговор двух политических реалистов".

"Трампу было важно не совершить ошибки, чтобы на него не набросились и не стали критиковать за слабость или за то, что он сказал что-то не то или слишком много", - отметил эксперт. По его мнению, американскому лидеру в целом удалось избежать просчетов. "Даже самые откровенные антитрамповские каналы, такие как CNN, не могли ничего сказать по сути, кроме общего брюзжания", - констатировал политолог.

Провокации неизбежны

По мнению Коробкова, одной из проблем в российско-американских отношениях сейчас может быть то, что Трамп не имеет полной свободы действий в США. "Они [Путин и Трамп] наверняка обещали друг другу какие-то вещи, для Путина выполнить свои обещания просто", - констатировал политолог. "А вот для Трампа это совсем не так. По нему не только бьют представители элиты вне правительства, у него проблемы с Конгрессом, где очень сильна оппозиция любому улучшению отношений с Россией, но даже в рамках исполнительной власти у него нет полного контроля", - добавил эксперт.

Коробков напомнил, что Трамп до сих пор смог назначить меньше, чем 20% послов. "Ему приходится работать с назначенцами предыдущих администраций, в том числе и Клинтона, и Обамы, которые готовы саботировать его решения. Ему приходится работать с бюрократией, которая тоже в значительной степени настроена враждебно", - добавил эксперт.

"Будет саботаж его решений, связанных с этими договоренностями. Будут прямые провокации с тем, чтобы столкнуть лбами Трампа и Путина", - подчеркнул политолог. По его мнению, в дальнейшем много в отношениях Москвы и Вашингтона будет зависеть о того, примет ли российское руководство во внимание, насколько президент США сейчас "ограничен в свободе маневра".

Сирия - удобная цель

По мнению профессора в первую очередь будут предприняты попытки сорвать договоренности между США и РФ, касающиеся прекращения боевых действий и создания зон деэскалации в Сирии. "Сирия - самая большая проблема в целом. Поскольку есть масса децентрализованных группировок, многие из которых завязаны на американские политические интересы, конкретные группы, как в правительстве, так и вне его", - констатировал политолог.

"Я практически уверен, к сожалению, что, прежде всего, в отношении Сирии будет и саботаж, и прямые провокации с тем, чтобы помешать Трампу изменить новый политический курс", - добавил Коробков. По его словам, с этой целью, к примеру, могут обвинить власти Сирии в применении химического оружия или в нарушении договоренностей.

По мнению эксперта, в ближневосточной стране "очень легко организовать провокацию как внешним игрокам, так и даже игрокам в США с тем, чтобы помешать Трампу". "Это может быть и Пентагон, это может быть разведка, это может быть Госдепартамент", - отметил Коробков. По его словам, в указанных ведомствах "есть высокопоставленные чиновники, которые люто ненавидят Трампа и будут всячески мешать проведению новой линии".

Будут чистки?

К числу тех, кто будет саботировать курс Трампа на нормализацию связей с РФ, эксперт отнес, помимо назначенцев Обамы, "поколение холодной войны, которое уже не может изменить свой менталитет". "Для них, чем бы не была Россия, чем бы не был Китай, Москва все равно останется главным врагом, против которого надо бороться", - подчеркнул профессор.

По мнению Коробкова, Трамп предпринимает попытки уменьшить число служащих, которые ему противодействуют. "Мы знаем, что Госдепартамент сокращает свой штат на треть, - констатировал эксперт. - Это колоссальное сокращение. И, с одной стороны, это вопрос экономической эффективности, о чем говорит Трамп, но основная цель - это, конечно, вычистить людей, которые заведомо не будут поддерживать политические реформы".

Эксперт также добавил, что если Трамп "выживет", то эта политика будет только усиливаться, а глава американской администрации будет стараться провести очень глубокие кадровые изменения.