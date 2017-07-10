Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: Трамп в Гамбурге согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности

Политика
10 июля, 21:05 дата обновления: 10 июля, 21:22 UTC+3

После саммита G20 президент США написал в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге полностью согласился с идеей создания рабочей группы по кибербезопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник источник в МИД РФ.

Смотрите также
Владимир Путин и Дональд Трамп

День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях

"Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге полностью согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности. Но, вы знаете, мы никогда ни на чем не настаиваем", - сказал собеседник.

Ранее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он и Путин обсуждали на встрече в Гамбурге. "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня [в Сирии] может [произойти] и произошло!" - написал Трамп.

Смотрите также

Песков: ситуация с группой по кибербезопасности не отразится на доверии Путина к Трампу

Сенаторы и конгрессмены США раскритиковали идею создания с РФ группы по кибербезопасности

Постпред при ООН считает, что США надо взаимодействовать с РФ по кибербезопасности

Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Дворкович: премия экс-главе "Почты России" Страшнову была начислена по закону
Темы дня
Реклама