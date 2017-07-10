Источник: Трамп в Гамбурге согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности

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Источник: Трамп в Гамбурге согласился на создание рабочей группы по кибербезопасностиПолитика 10 июля, 21:05
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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге полностью согласился с идеей создания рабочей группы по кибербезопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник источник в МИД РФ.
"Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге полностью согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности. Но, вы знаете, мы никогда ни на чем не настаиваем", - сказал собеседник.
Ранее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он и Путин обсуждали на встрече в Гамбурге. "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня [в Сирии] может [произойти] и произошло!" - написал Трамп.