Постпред при ООН считает, что США надо взаимодействовать с РФ по кибербезопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Постпред США при ООН Никки Хейли считает, что Вашингтону необходимо взаимодействовать с Москвой по вопросам кибербезопасности, однако это не означает, что американская сторона доверяет России в этой области. Об этом Хейли заявила в интервью телекомпании CNN, которое было показано в воскресенье.
"Мы нуждаемся в них (в россиянах - прим. ТАСС)", - сказала она, отвечая на вопрос по поводу сотрудничества с Россией в области кибербезопасности. "То, что, как мы считаем, произошло, не должно было случиться, - отметила постпред, говоря о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы в США в прошлом году. - И если мы будем говорить с ними об этом, надеюсь, что мы сможем их остановить".
"Это не означает, что мы когда-либо поверим России, - утверждала Хейли. - Мы не можем и никогда не поверим РФ". "Но лучше держать ближе к себе тех, кому вы не доверяете, чтобы вы всегда могли следить за ними и проверять их", - сказала она, подчеркнув необходимость говорить о вопросах кибербезопасности "не только с РФ, но со всеми" государствами.
Президент РФ Владимир Путин 8 июля по итогам состоявшегося в Гамбурге саммита G20 заявил о достижении договоренности с американским лидером Дональдом Трампом о создании рабочей группы в области кибербезопасности.
Ранее Вашингтон неоднократно выступал в адрес Москвы с обвинениями в том, что РФ якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США в прошлом году. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.